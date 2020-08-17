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17.08.2020 - 13:42 | | DHA

FIBA Kadınlar EuroLeague'de rakiplerimiz belli oldu

Basketbol FIBA Kadınlar EuroLeague'de 2020-2021 normal sezon grup ve eleme maçlarında mücadele edecek Türk ekiplerinin rakipleri belli oldu.

FIBA Kadınlar EuroLeague'de rakiplerimiz belli oldu
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FIBA'dan yapılan açıklamaya göre; normal sezonda A Grubu'nda yer alacak temsilcimiz Fenerbahçe Öznur Kablo; Dynamo Kursk (Rusya), ZVVZ USKPrag (Çekya), Nadezhda (Rusya), Perfumerias Avenida (İspanya), LDLC ASVEL Feminin (Fransa) ve Arka Gdynia (Polonya) ile mücadele edecek. Normal sezonda B Grubu'nda yer alacak diğer temsilcimiz Galatasaray ise UMMC Ekaterinburg (Rusya), Sopron Basket (Macaristan), Bourges Basket (Fransa), Famila Schio (İtalya), TTT Riga (Letonya) ve Basket Landes (Fransa) ile karşılaşacak.

Temsilcilerimizden İzmit Belediyespor ile Aluinvent DVTK Miskolc (Macaristan) A Grubu; Spar Citylift Girona (İspanya) ile ACS Sepsi (Romanya) ise B Grubu'na katılacak son takımlar olmak için karşı karşıya gelecek.

Kadınlar EuroLeague ve diğer FIBA Avrupa turnuvalarının başlangıç tarihleri 1 Eylül'de FIBA Avrupa Kurulu tarafından açıklanacak.

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