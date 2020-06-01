FIBA paranın peşine düştü

Tokyo 2020 Olimpiyatları’nın ertelenmesi ve Kovid-19 salgını, oyunlarda temsili olan spor branşlarının federasyonlarını mali sıkıntıya soktu.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), federasyonların zararını minimuma indirmek için 150 milyon dolarlık bir ödenek ayırdı. Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) ise bu ödenekten kendisine düşen miktarı tahsil edebilmek adına harekete geçti.

FIBA’nın olimpiyatın gelirinden kendi payına düşen ve eylülde yapılacak ödemesi 26 milyon dolar düzeyinde gösteriliyordu.

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