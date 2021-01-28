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28.01.2021 - 11:08 | | İZMİR (AA) -

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek

Türkiye'den Pınar Karşıyaka, TOFAŞ ve Türk Telekom'un yoluna devam ettiği FIBA Şampiyonlar Ligi'nde play-off grup aşaması kuraları 2 Şubat Salı günü çekilecek.

FIBA Şampiyonlar Ligi play-off grup kuraları 2 Şubat'ta çekilecek
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Organizasyonun internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 takımın yer alacağı play-off mücadelesinin kura çekimi, 2 Şubat Salı günü İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde TSİ 19.00'da gerçekleştirilecek.

Normal sezonda gruplarını birinci bitiren takımlar birinci torbada, ikinci bitiren takımlar da ikinci torbada yer alacak.

Toplam 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği play-off maçları, 2-3 Mart'ta başlayıp 6-7 Nisan'da tamamlanacak.

İlk 2 sırada yer alacak takımlar, yeri daha sonra açıklanacak 8'li Final müsabakalarında oynamaya hak kazanacak. 8'li Final mücadelesi 5-9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Normal sezonda aynı grupta yer alan takımlar birbirleri ile eşleşemeyecek. Aynı ülke takımları ise aynı grupta yer alabilecek.

Organizasyonda yoluna devam edenler şöyle:

1. Torba: TOFAŞ, Türk Telekom (Türkiye), Brose Bamberg (Almanya), Iberostar Tenerife, Casademont Zaragoza, Hereda San Pablo Burgos (İspanya), Hapoel Unet-Credit Holon (İsrail), SIG Strasbourg (Fransa).

2. Torba: Pınar Karşıyaka (Türkiye), AEK (Yunanistan), Dinamo Sassari, Happy Casa Brindisi (İtalya), ERA Nymburk (Çekya), Igokea (Bosna Hersek), Nizhny Novgorod (Rusya), VEF Riga (Letonya).

 

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