FIBA'dan Endonezya’ya ilk sekiz şartı



Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2023 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Edonezya’nın organizasyona katılabilmesi için bir şart koştu. Yapılan açıklamada, Endonezya Milli Takımı’nın 2023 Basketbol Dünya Kupası’na direkt gidebilmesi için, 2021 Asya Kupası’nda ilk sekizde yer alması gerektiği belirtildi. Dört yılda bir düzenlenen Asya Kupası’nda 16 takım arasından ilk 8’e kalırsa Endonezya, ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na gidebilecek.

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