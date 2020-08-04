Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri FIBA'dan Endonezya’ya ilk sekiz şartı
04.08.2020 - 07:00 |

FIBA'dan Endonezya’ya ilk sekiz şartı

2023 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Edonezya’nın organizasyona katılabilmesi için FIBA şart koştu

FIBA'dan Endonezya’ya ilk sekiz şartı
ABONE OL


Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2023 Dünya Kupası’nın ev sahiplerinden Edonezya’nın organizasyona katılabilmesi için bir şart koştu. Yapılan açıklamada, Endonezya Milli Takımı’nın 2023 Basketbol Dünya Kupası’na direkt gidebilmesi için, 2021 Asya Kupası’nda ilk sekizde yer alması gerektiği belirtildi. Dört yılda bir düzenlenen Asya Kupası’nda 16 takım arasından ilk 8’e kalırsa Endonezya, ev sahipliği yapacağı Dünya Kupası’na gidebilecek.

Neymar, NBA Efsanesi Kareem Abdul-Jabbar İle Tanışıyor

    Manchester City yeni sezon deplasman formasını tanıttı!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu
      Kaan Ayhan ve Zeki Çelik Serie A yolcusu
    2. Solbakken: "Turun favorisi Başakşehir"
      Solbakken: "Turun favorisi Başakşehir"
    3. Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Başakşehir maçını izleyecek!
      Bakan Kasapoğlu ve TFF Başkanı Özdemir, Başakşehir maçını izleyecek!
    4. Eddie Newton beklediği fırsatı Trabzonspor'da buldu!
      Eddie Newton beklediği fırsatı Trabzonspor'da buldu!
    5. Formula 1'de Hamilton gözünü Schumacher’in rekoruna dikti!
      Formula 1'de Hamilton gözünü Schumacher’in rekoruna dikti!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Solhanspor’a İtalyan smaçör

    Solhanspor’a İtalyan smaçör

    TFF, harcama limitlerini açıklayacak!

    TFF, harcama limitlerini açıklayacak!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda!

    Fenerbahçe transfer haberleri | Hasan Ali Kaldırım Başakşehir yolunda!

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminden 'hızlı transfer' istedi!

    Beşiktaş'ta Sergen Yalçın yönetiminden 'hızlı transfer' istedi!

    Sıradaki Haber