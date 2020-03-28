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28.03.2020 - 00:06 | | AA

FIBA'dan liglerin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla ilgili açÄ±klama!

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu, 12 Mart'ta bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± askÄ±ya alan kararÄ±nÄ±n geÃ§erli olduÄŸunu vurgulayarak organizasyonlarÄ±n "ÅŸartlar elveriÅŸli olduÄŸunda" yeniden baÅŸlayabileceÄŸini bildirdi.Â

FIBA'dan liglerin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±yla ilgili açÄ±klama!

UluslararasÄ± Basketbol Federasyonu (FIBA), yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) nedeniyle sezon sonuna kadar askÄ±ya alÄ±nan organizasyonlarÄ±n "ÅŸartlar elveriÅŸli olduÄŸunda" yeniden baÅŸlayabileceÄŸini bildirdi.Â 

Federasyonun internet sitesinde yer alan aÃ§Ä±klamada, yÃ¶netim kurulunun video konferans yÃ¶ntemiyle toplandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

2020 Tokyo OlimpiyatlarÄ±'nÄ±n ertelenmesi kararÄ±nÄ±n memnuniyetle karÅŸÄ±landÄ±ÄŸÄ± ve basketbolda olimpiyatlara kota alan takÄ±mlarÄ±n bu haklarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ± ifade edildi.Â 

FIBA'nÄ±n 12 Mart'ta bÃ¼tÃ¼n organizasyonlarÄ± askÄ±ya alan kararÄ±nÄ±n geÃ§erli olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, "Åžartlar elveriÅŸli olduÄŸunda karÅŸÄ±laÅŸmalara yeniden baÅŸlayabilmek iÃ§in koronavirÃ¼sle ilgili geliÅŸmeleri gÃ¼nlÃ¼k olarak takip etmeye devam edeceÄŸiz." ifadelerine yer verildi.

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