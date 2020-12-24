FIFA, 2021'deki 2 turnuvayı koronavirüs nedeniyle iptal etti

FIFA, erkek futbolunda gelecek yılki 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, salgın nedeniyle uluslararası seyahatlerdeki kısıtlamalar ve hayat şartlarının yeteri kadar normale dönmemesi gerekçesiyle erkek futbolunda 2021'de düzenlenmesi planlanan 17 ve 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca Peru ve Endonezya'nın ev sahipliği haklarını koruyarak organizasyonları 2023'te düzenleyeceği ifade edildi.

Buna göre 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na Peru, 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na ise Endonezya, 2023'te ev sahipliği yapacak.