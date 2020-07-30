FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında soruşturma başlatıldı

FIFA Başkanı Gianni Infantino hakkında rüşvet soruşturması açıldı. Dünya basınında son dakika olarak verilen gelişmelerde, FIFA Başkanı Infantino için

İsviçre'deki savcıların harekete geçtiği ve yolsuzluk iddialarını inceleyerek soruşturma başlattığı aktarıldı.

Haberlerin detayında Infantino ile İsviçreli başsavcı Michael Lauber hakkında bir takım rahatsız edici faaliyetler olduğu ve bu şüpheli faaliyetlerin açığa çıkarılması için soruşturmanın açıldığı dile getirildi.

İki taraf kısa bir açıklama yaparak açılan soruşturmaya tepki gösterdi. Haklarında gösterilen iddiaları reddeden Infantino ve başsavcı Michael Lauber, herhangi bir yolsuzluk olayına karışmadıklarını duyurdu.

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