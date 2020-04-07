FIFA devreye giriyor! 2 gün içinde...

CELAL UMUT EREN

Reuters’ın özel haberine göre; FIFA’nın kulüpler, futbolcular, teknik direktörler ve federasyonların en az hasarla bu dönemi atlatması için bir kılavuz hazırlandı. FIFPro (Uluslararası Futbolcular Birliği), Avrupa Kulüpler Birliği, Dünya Ligleri Forumu, federasyonlar, FIFA üyeleri ve konfederasyonlar için bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma grubuna hukuk ve finans uzmanları dahil edildi.

Birlik amacı

FIFA’nın hazırladığı bu rehberle ile herhangi bir ayrımın, haksızlığın ya da adaletsizliğin önüne geçilmek isteniyor. Oluşabilecek farklılıklar ve şikayetlerin engellenmeye çalışılması amaçlanıyor. Mağduriyetlerin en aza indirilmesi için çaba harcanacak. Futbolun içinde yer alan her kesimin bu salgından en az zararla atlatabilmesi ve karmaşa yaşanmaması isteniyor. Ancak ilk kural, gönüllülük olacak.

Takvim ayarlaması

Liglerin yaz dönemine sarkması nedeniyle ‘transfer dönemlerinin süreleri’ ele alındı. Hem kulüplerin hem de futbolcuların mağdur olmaması için ‘transfer takvimi’ ayarlanması üzerinde duruluyor. Sözleşmesi 30 Haziran’da bitecek, kiralık süresi dolacak futbolcular ile sözleşmesi biten teknik direktörler için yeni bir takvim belirleniyor. Otomatik uzatma yapılarak kulüpler mağdur edilmeyecek.

Maaş hamlesi

Tüm ülkelerde gündemi oluşturan ‘Maaş kesintileri’, FIFA’nın önemli konularından bir tanesi oluyor. Oyuncuların, teknik heyetlerin ve kulüplerin mağdur edilmeden ama ekstra bir kâr sağlamaya çalışmadan orta yolu bulmaları adına bir dizi kurallar alınacak. Kesintilerdeki yüzdeler mevcut şartlara göre ayarlanacak.

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