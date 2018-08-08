FIFA, Dünya Kupası'nda oynanan bahis miktarını açıkladı

FIFA'dan yapılan açıklamada Rusya'daki Dünya Kupası maçları için toplam küresel bahis ciro oranları yaklaşık 136 milyar Euro tutarında oldu.

Turnuvada bir maç için ortalama 2,1 milyar avro değerinde dünya genelinde bahis oynandı. Dünya kupasında Fransa'nın Hırvatistan'ı 4 - 2 mağlup ettiği final maçı için toplamda 7,2 milyar avro bahis oynandı. En çok bahis ise Hırvatistan’a oynandı.

Veriler ise yasadışı bahis kontrol denetim kurumu olan Sportradar’a dayandırıldı. Ayrıca dünya kupası boyunca yüklü miktarda bahis oynama ve ani oran değişimleri yaşanması gibi durumlara rastlanılmadı.