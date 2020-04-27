FIFA yÃ¶neticisinden tÃ¼kÃ¼ren futbolcuya sarÄ± kart gÃ¶sterilsin Ã¶nerisi

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27.04.2020 - 23:10 |

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarÄ± kart gösterilsin" önerisi

FIFA SaÄŸlÄ±k Komitesi BaÅŸkanÄ± Michel Dâ€™Hooghe, maÃ§larda tÃ¼kÃ¼ren futbolculara sarÄ± kart gÃ¶sterilmesini Ã¶nerdi.Â

FIFA yöneticisinden "tüküren futbolcuya sarÄ± kart gösterilsin" önerisi

FIFA SaÄŸlÄ±k Komitesi BaÅŸkanÄ± Michel Dâ€™Hooghe, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle ertelenen ligler yeniden baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda maÃ§larda tÃ¼kÃ¼ren futbolculara sarÄ± kart gÃ¶sterilmesini Ã¶nerdi.Â 

Dâ€™Hooghe, The Telegraph gazetesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ligler baÅŸlamadan Ã¶nce saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n dikkatlice dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesi gerektiÄŸini belirtti.Â 

Ã–zellikle tÃ¼kÃ¼rmenin futbolda yaygÄ±n olduÄŸunu dile getiren Dâ€™Hooghe, "Bu hiÃ§ hijyenik deÄŸil ve maÃ§lar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda bundan sakÄ±nmamÄ±z gerekiyor. Belki sarÄ± kartla cezalandÄ±rÄ±labilir." ifadelerini kullandÄ±.Â 

TÃ¼kÃ¼rÃ¼ÄŸÃ¼n koronavirÃ¼sÃ¼n yayÄ±lmasÄ±nda etkili olduÄŸunu kaydeden Dâ€™Hooghe, "Sadece bu bile maÃ§lara baÅŸlamadan Ã¶nce ne kadar dikkat etmemiz gerektiÄŸini gÃ¶steriyor." yorumunu yaptÄ±.

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