FIFA’da devir teslim

2021 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler için Riva’da tören düzenlendi.

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilen FIFA Kokart Töreni’ne, TFF Başkanı Nihat Özdemir, yönetim kurulu üyeleri, Merkez Hakem Kurulu Başkanı Serdar Tatlı ve MHK üyeleri ile ilk defa kokart taşıyacak hakemler katıldı.Törende ilk kez FIFA kategorisine yükseltilen Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA Yardımcı hakemleri Abdullah Bora Özkara ile Ali Saygın Ögel ve FIFA Kadın hakemi Gamze Durmuş’a kokartları verildi. Bu hakemlere kokartlarını TFF Başkanı Özdemir ile TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı takdim etti. Ayrıca 2021 yılında kokart takma hakkı elde eden tüm hakemlere tebrik mektubu da gönderildi.

FIFA’dan affını isteyen Hüseyin Göçek’in yerine Abdulkadir Bitegen listeye eklendi. VAR’a kaydırılan Mete Kalkavan’ın yerine de Yaşar Kemal Uğurlu’ya FIFA hakem kokartı verildi.TFF Başkanı Nihat Özdemir, FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemleri tebrik etti. MHK Başkanı Tatlı ise “Türk hakemleri 2020’de çok güzel müsabakalar yönetti. Tarihte ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde 3 hakemimiz maç yöneterek çok önemli başarıya imza attılar. 2021 yılında eminim ki, FIFA kokartı takan tüm arkadaşlarımız başarılarının üzerine başarılar ekleyecekler, TFF ve Türk hakemliğini çok daha iyi şekilde temsil edecekler” dedi.

Yeni kokart listesi

FIFA Hakemleri: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen, Yaşar Kemal Uğurlu.FIFA Yardımcı Hakemleri: Bahattin Duran, Tarık Ongun, M.Emre Eyisoy, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy, Serkan Olguncan, İ.Çağlar Uyarcan, Cevdet Kömürcüoğlu, A.Bora Özkara, Ali Saygın Ögel.FIFA VAR Hakemleri: Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Mete Kalkavan.FIFA Kadın Hakemleri: Melis Özçiğdem, Neslihan Muratdağı, Cansu Tiryaki, Gamze Durmuş.FIFA Kadın Yardımcı Hakemleri: Betül Nur Yılmaz, Mürvet Yavuztürk, Sedef Aktan, Deybet Gök.