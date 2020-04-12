Futbol

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerFutbol Haberleri FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...
12.04.2020 - 18:25 |

FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...

FIFA'da transfer dÃ¶nemi konusunda ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir transfer dÃ¶neminin Avrupa takvimine adapte edilebileceÄŸi bildiriliyor.Â

FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...

Celal Umut Eren / Skorer

DÃ¼nya futbolunda yaÅŸanan corona virÃ¼s krizi sonrasÄ± transfer dÃ¶nemine rahatlama geliyor. FIFA'da futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapanÂ James Kitching, Alman basÄ±nÄ±na durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

Kitching, salgÄ±n nedeniyle transfer dÃ¶neminde esneklik ve Ã¶zel ayarlamalar getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta ekstra bir transfer dÃ¶nemi de gelebileceÄŸini aktaran FIFA yÃ¶neticisi, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir transfer dÃ¶nemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanÄ±yacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Erteleme sÃ¼relerinin ne kadar olacaÄŸÄ±, liglerdeki aksama sÃ¼releri hesaba katÄ±larak transfer dÃ¶nemleri ve ek sÃ¼reler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma olacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

FIFAdan kulÃ¼plere mÃ¼jde 3. transfer dÃ¶nemi...

Olimpik Marsilya Efsanesi Didier Deschamps

    Caner Erkin ve kÄ±zÄ± evde spor yapÄ±yor...
    daha fazla video iÃ§in

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Denizlispor'da Olcay yeni sayfa açacak

    Denizlispor'da Olcay yeni sayfa aÃ§acak

    Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    Eski Formula 1 pilotu Stirling Moss, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

    Ergin Ataman "EN"lerini sÄ±raladÄ±, kendisini 2 kelime ile anlattÄ±!

    Ergin Ataman "EN"lerini sÄ±raladÄ±, kendisini 2 kelime ile anlattÄ±!

    Berk Demir: "Milli takÄ±m, bulunmasÄ± çok gurur verici"

    Berk Demir: "Milli takÄ±m, bulunmasÄ± Ã§ok gurur verici"

    SÄ±radaki Haber