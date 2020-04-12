Celal Umut Eren / Skorer

DÃ¼nya futbolunda yaÅŸanan corona virÃ¼s krizi sonrasÄ± transfer dÃ¶nemine rahatlama geliyor. FIFA'da futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapanÂ James Kitching, Alman basÄ±nÄ±na durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.

Kitching, salgÄ±n nedeniyle transfer dÃ¶neminde esneklik ve Ã¶zel ayarlamalar getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta ekstra bir transfer dÃ¶nemi de gelebileceÄŸini aktaran FIFA yÃ¶neticisi, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir transfer dÃ¶nemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanÄ±yacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.

Erteleme sÃ¼relerinin ne kadar olacaÄŸÄ±, liglerdeki aksama sÃ¼releri hesaba katÄ±larak transfer dÃ¶nemleri ve ek sÃ¼reler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma olacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

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