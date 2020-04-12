12.04.2020 - 18:25 |
FIFA'dan kulüplere müjde! 3. transfer dönemi...
FIFA'da transfer dÃ¶nemi konusunda ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalar yapÄ±lÄ±yor. Corona virÃ¼s salgÄ±nÄ± sebebiyle Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bir transfer dÃ¶neminin Avrupa takvimine adapte edilebileceÄŸi bildiriliyor.Â
Celal Umut Eren / Skorer
DÃ¼nya futbolunda yaÅŸanan corona virÃ¼s krizi sonrasÄ± transfer dÃ¶nemine rahatlama geliyor. FIFA'da futbol direktÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ yapanÂ James Kitching, Alman basÄ±nÄ±na durum deÄŸerlendirmesi yaptÄ±.
Kitching, salgÄ±n nedeniyle transfer dÃ¶neminde esneklik ve Ã¶zel ayarlamalar getirileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Hatta ekstra bir transfer dÃ¶nemi de gelebileceÄŸini aktaran FIFA yÃ¶neticisi, "ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ bir transfer dÃ¶nemi Avrupa takvimine eklenebilir. Bu konuda esneklikler tanÄ±yacaÄŸÄ±z" ifadelerini kullandÄ±.
Erteleme sÃ¼relerinin ne kadar olacaÄŸÄ±, liglerdeki aksama sÃ¼releri hesaba katÄ±larak transfer dÃ¶nemleri ve ek sÃ¼reler iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma olacaÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.
Olimpik Marsilya Efsanesi Didier Deschamps