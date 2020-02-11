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11.02.2020 - 14:44 | | AA

FIFA'dan mağdur futbolculara fon desteği

Dünya Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) ve Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO), oyuncuların maddi mağduriyetini önlemek için fon kurulması konusunda anlaştı.

FIFA'dan mağdur futbolculara fon desteği

FIFA'dan yapılan açıklamada, kulüplerinden maaş alamayan futbolculara destek olmak amacıyla 2022 yılına kadar 16 milyon dolarlık küresel bir fon oluşturulacağı kaydedildi.

Fona bu yıl 3, 2021 ve 2022 yıllarında dörder milyon, Temmuz 2015 ile Haziran 2020 arasındaki geriye dönük maaş korumaları için de 5 milyon dolar kaynak aktarılacağı ifade edildi.

FIFA ve FIFPRO arasındaki görüşmeler sonrasında konuyla ilgili bir izleme kurulunun oluşturulması kararlaştırılırken, futbolculara alacaklarının belirli bir bölümü verilecek.

FIFAdan mağdur futbolculara fon desteği

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