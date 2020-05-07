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07.05.2020 - 07:00 |

FIFA’dan tarihi öneri

Koronavirüs süreci nedeniyle aksayan futbol ligleri için FIFA harekete geçiyor.

FIFA’dan tarihi öneri
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Hem sezonların yaz aylarına sarkması hem de plan dışı olarak takımların futboldan uzak kalması nedeniyle olumlu adımlar atılmak isteniyor.

Bu nedenle FIFA, bu dönemi kapsayacak pratik çözümler üretmeye çalışıyor. MARCA’nın özel haberinde, oyuncu değişikliklerin 4 ya da 5’e çıkarılması ve maçlarda devrelerin sürelerinin 45 dakikadan az olması gibi önerilerin masada durduğu bildirildi.

Bu durumların kesinleşmiş karar değil, federasyonlara sunulacak öneriler arasında olduğu detaylandırıldı.

FIFA’dan tarihi öneri

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