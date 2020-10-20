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20.10.2020 - 16:34 |

FIFA'dan yeni turnuva hazırlığı: Avrupa Premier Ligi!

FIFA'nın yeni bir turnuva hazırlığında olduğu ve 6 milyar dolarlık (4,6 milyar sterlin) bir yatırım yapacağı iddia edildi.

FIFA'dan yeni turnuva hazırlığı: Avrupa Premier Ligi!
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Ahmet Turna - Skorer Dış Haberler

FIFA, Avrupa futboluna yeni bir soluk getirmek adına çalışmalara başladı. FIFA'nın 6 milyar dolarlık (4,6 milyar sterlin) bir turnuva hazırlığında odluğu ve Avrupa'dan en üst düzey 18 takımın 'Avrupa Premier Ligi' adı düşünülen turnuvaya katılım göstermesi bekleniyor.

İngiltere'den Manchester United ve Liverpool kulüpleri şimdiden 'Avrupa Premier Ligi'ne katılım için görüşmelere başladığı belirtildi. Sky Sports'tan Mark Kleinman'ın haberine göre, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'dan birçok takımın bu turnuvaya katılım hakkı elde etmek için görüşme halinde olduğu belirtildi.

2022 yılında düzenlenmesi planlanan yeni turnuvanın 18 takımdan oluşması ve normal Avrupa sezonunda oynanan fikstürleri içermesi bekleniyor. Sky Sports'a konuşan yetkili kaynak bu gelişmeyi "Onlarca yıldır dünya futbolunda potansiyel olarak en önemli gelişme" olarak niteledi.

Edinilen bilgilere göre, Arsenal, Chelsea, Manchester City ve Tottenham Hotspur'dan oluşan bir grup takımın da 'Avrupa Premier Ligi'ne katılım için başvuru yaptığı ifade edildi fakat Manchester Uinted ve Liverpool'un da dahil olduğu 'büyük altılı'dan bir takım dışarıda kalacak çünkü İngiltere'den 5 takımın katılmasına izin verilecek. Büyük altılının dışında kalacak takım henüz belirsizliğini koruyor.

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