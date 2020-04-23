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HaberlerBeşiktaş Haberleri ‘FIFA’ya büyük görev düşüyor’
23.04.2020 - 07:00 |

‘FIFA’ya büyük görev düşüyor’

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını yüzünden olağanüstü bir süreçten geçtiklerini belirterek, “FIFA’nın kulüplere sahip çıkması şart” dedi.

‘FIFA’ya büyük görev düşüyor’
BİLAL MEŞE

FIFA’nın yaşanan kaos ortamında daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Torunoğulları, “Öncelikle kulüplerin ortak hareket etmesi şart. Tabii ki ekonomik anlamda da FIFA’ya çok büyük görevler düşüyor. FIFA’nın kulüplerin yanında yer alması lazım. Örneğin tek taraflı sözleşme fesih hakkı tanınması gibi. Aksi taktirde bu ekonomik tabloda FIFA yönetecek kulüp bulamaz. Sadece biz değil, Avrupa’daki tüm kulüpler finansal kriz yaşıyor” ifadelerini kullandı.

‘FIFA’ya büyük görev düşüyor’

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