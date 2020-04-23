23.04.2020 - 07:00 |
‘FIFA’ya büyük görev düşüyor’
Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Torunoğulları, koronavirüs salgını yüzünden olağanüstü bir süreçten geçtiklerini belirterek, “FIFA’nın kulüplere sahip çıkması şart” dedi.
BİLAL MEŞE
FIFA’nın yaşanan kaos ortamında daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yapan Torunoğulları, “Öncelikle kulüplerin ortak hareket etmesi şart. Tabii ki ekonomik anlamda da FIFA’ya çok büyük görevler düşüyor. FIFA’nın kulüplerin yanında yer alması lazım. Örneğin tek taraflı sözleşme fesih hakkı tanınması gibi. Aksi taktirde bu ekonomik tabloda FIFA yönetecek kulüp bulamaz. Sadece biz değil, Avrupa’daki tüm kulüpler finansal kriz yaşıyor” ifadelerini kullandı.
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