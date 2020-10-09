Filenin prensesleri tarih yazdı!

ERKAN AYRAÇ

Mücadeleye iyi başlayamayan ve ilk seti kaybeden millilerin geri dönüşü muhteşem oldu. Önce Dalia, ardından Melisa’nın skorer oyunu ile rakibine göz açtırmayan Türkiye salondan 3-1 galip ayrıldı ve namağlup unvanını koruyarak finale çıktı

Karadağ’ın ev sahipliğinde düzenlenen U17 Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esen Türkiye’yi, Sırbistan da durduramadı. Milliler maça iyi başlayamasa da çabuk geri döndü, salondan 3-1 galip ayrılarak finale yükseldi.

Maçın başında servis karşılamakta zorlanan ay-yıldızlılar 8-3 geriye düştü. Dönüşte toparlanan milliler skoru 10-9’a getirmeyi başarsa da rakibi her yakaladığımızda yapılan hatalar sete ortak olamamamızı sağladı. Sırbistan seti 25-18 aldı.

İkinci set dengede başlarken durumu 4-2’ye getirip ilk kez öne geçtik, hücumda da Dalia’yı kullanarak farkı koruduk. Bunda Sırbistan’ın 9 basit hatası etkendi. Rakibinin geri dönme ataklarını çeviren milliler seti 25-21 kazanarak durumu eşitledi.

Morallenen Türkiye, rakibinin üstünlüğü ele geçirmesine izin vermedi 3. set uzun süre eşitlikle gitti. Melisa ve Pelin’in de katkı vermesiyle ay-yıldızlılar öne geçti. Sırbistan 19-19’da kızlarımızı yakalasa da seti milliler 26-24 galip kapattı.

Ay-yıldızlı kızların fırtınası 4. sette de devam etti, skor 8-3’e geldi. Mola dönüşü Sırbistan’ın ataklarına cevap veren milliler 16-9’da farkı korusa da rakibimiz maçı uzatmak için çok savaştı. Fakat kızlarımız hata yapmadı seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak şampiyonluk için son virajı döndü.

Erdoğan’dan telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, U-17 Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda Kız Milli Takımını yalnız bırakmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan ile oynanan yarı final maçı öncesinde Kafile Başkanı Bahar Mert Üçoklar’ı telefon ile görüntülü arayarak ay-yıldızlı voleybolcular ve teknik ekibe başarı dileklerini iletti.

Rakip Rusya

Şampiyonada, kızlarımızın finaldeki rakibi İtalya’yı 3-0 yenen Rusya oldu. Türkiye-Rusya finali bugün TSİ 21.00’de oynanacak ve TRT Spor2’den canlı olarak ekranlara gelecek.