17.07.2020 - 17:45 | | AA
Filenin SultanlarÄ±nÄ±n Tokyo 2020'deki maç programÄ± belli oldu
2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nda mÃ¼cadele edecek A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n maÃ§ programÄ± belli oldu.Â
Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 AÄŸustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nda mÃ¼cadele edecek A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n maÃ§ programÄ± belli oldu.Â
TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re B Grubu'nda son olimpiyat ÅŸampiyonu Ã‡in'in yanÄ± sÄ±ra ABD, Arjantin, Ä°talya ve Rusya ile mÃ¼cadele edecek ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n maÃ§ programÄ± TSÄ° ÅŸÃ¶yle:Â
25 Temmuz 2021: 10.25 Ã‡in-TÃ¼rkiyeÂ
27 Temmuz 2021: 10.25 Ä°talya-TÃ¼rkiyeÂ
29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-TÃ¼rkiyeÂ
31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-TÃ¼rkiyeÂ
2 AÄŸustos 2021: 08.20 Rusya-TÃ¼rkiye
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