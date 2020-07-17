Yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) pandemisi nedeniyle 23 Temmuz-8 AÄŸustos 2021 tarihlerine ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat OyunlarÄ±'nda mÃ¼cadele edecek A Milli KadÄ±n Voleybol TakÄ±mÄ±'nÄ±n maÃ§ programÄ± belli oldu.Â

TÃ¼rkiye Voleybol Federasyonundan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re B Grubu'nda son olimpiyat ÅŸampiyonu Ã‡in'in yanÄ± sÄ±ra ABD, Arjantin, Ä°talya ve Rusya ile mÃ¼cadele edecek ay-yÄ±ldÄ±zlÄ±larÄ±n maÃ§ programÄ± TSÄ° ÅŸÃ¶yle:Â

25 Temmuz 2021: 10.25 Ã‡in-TÃ¼rkiyeÂ

27 Temmuz 2021: 10.25 Ä°talya-TÃ¼rkiyeÂ

29 Temmuz 2021: 15.45 ABD-TÃ¼rkiyeÂ

31 Temmuz 2021: 08.20 Arjantin-TÃ¼rkiyeÂ

2 AÄŸustos 2021: 08.20 Rusya-TÃ¼rkiye

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