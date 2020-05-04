Filip Holosko açıkladı! "Beni Beşiktaş'a götür"

Başakşehr'in eski yıldızı Filip Holosko, Skorer Instagram hesabında Nergis Aşkın'ın sorularını yanıtladı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR

Şu an Prag'tayım. Evde kalıyorum Türkiye'deki gibi. Prag'ta yaklaşık 1.5 milyon insan var. Ne zaman koronavirüs başladı eşimin ailesinin yanına gittik. Okullar kapandı. Sonra geri döndük Prag'a. 2 hafta kaynana, kayınpeder kalınca insan sıkılıyor (Gülerek)

Süper Lig'i takip ediyorum. Telefondan takip bakıyorum. En çok Beşiktaş'a bakıyorum. Bu sene biraz karışık. Her zaman Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray birinci oluyordu ama bu sene diğerleri işin içine girdi. Trabzonspor'un çok iyi kadrosu var. Beşiktaş iyi gitmedi. Sergen Yalçın'ın gelişiyle takım düzeldi. Araya koronavirüs girdi. Şimdi en az 3 hafta takımlar idman yapmalı lig öyle başlamalı yoksa çok zor olacak.

Ben en çok Beşiktaş'ı seviyorum, şampiyon olmasını istiyorum. Yeni hoca geldi iyi gidiyor şu anda ama koronavirüs sonrası bilmiyorum bakacağız.

"Avcı Beşiktaş'ta başarılı olmadı "

Abdullah Avcı ile çalıştım. Benim Beşiktaş'tayken bacağım kırıldı sonra İstanbul BB'ye gittim. Çok taraftarı yoktu. Polis daha fazlaydı statta. Abdullah Avcı çok iyi insan ve iyi bir hoca. Beşiktaş'a geldiğinde iyi olmadı nedenini bilmiyorum. Milli Takım'da da aynısını yaşadı. Başakşehir'de tam tersi çok iyi işler yaptı. Büyük kulüplerde başarılı olamadı. Beşiktaş'ın kadrosu çok iyi değildi bu sezon. Bundan kaynaklı oldu. Eskiden Cenk Tosun, Sosa, Talisca vardı. Büyük oyuncular satıldıktan sonra Avcı geldi. Bu sene hiç transfer yapamadı, iyi oyunculara gelemedi.

"Son 10 sene içinde Beşiktaş'ın en iyi kalecisi bana göre Fabri"

Karius'un ayrılığını gördüm. Nedenini bilmiyorum. Liverpool'da çalıştı ama Şampiyonlar Ligi Finali'nde Real Madrid'e çok büyük hata yaptı. Liverpool istemedi ve Beşiktaş'a geldi. Kafasında o final ve Liverpool kaldı. Onun için iyi performans gösteremedi. Son 10 sene içinde Beşiktaş'ın en iyi kalecisi bana göre Fabri.

"Belki Talisca geri geliyor, çok pahalı futbolcu"

Sergen hoca çok büyük isim. O her zaman Beşiktaş'ın efsanesi, taraftar çok seviyor onu. Sergen hoca Anadolu kulüplerini çalıştı ve hep başarılı oldu. Onun hayali hep Beşiktaş'ı çalıştırmaktı. Bu sene değil ama diğer sene Beşiktaş için şampiyonluk ihtimaller arasında. Daha iyi performans gösterebilir. Belki Talisca geri geliyor ama çok pahalı futbolcu. 1-2 tane iyi transferle Beşiktaş şampiyonluğa oynayabilir.

Her yıl 2 defa İstanbul'a geliyorum maç için. Beşiktaş'ın Avrupa maçı için gelmiştim. Benim için Atiba çok ayrı bir yerde. Ahtapot! Yaşına rağmen çok iyi.

Bundan sonra kariyerime benim antrenörlük lisansım var. Hocalık düşünüyorum. Beşiktaş'a dönmek istiyorum. çok zor. İlk önce yardımcı hocalık olabilir.

"Çok istiyorum Beşiktaş'a gelmek"

Sergen Yalçın'ın yardımcısı ol yorumuna Holosko "Çok isterim. Şu an Çağdaş Atan ile çok yakınız. Eşim ile onun eşi görüşüyor. Ona söyledim beni Türkiye'ye götür diye. Çok istiyorum Beşiktaş'a gelmek"

Türkiye'den başka teklif gelse?

Bir gün başlamak gerekiyor Hemen teknik direktör olamak zor. İlk önce yardımcı olabilir. Ben en çok Beşiktaş taraftarını seviyorum. Benim için en iyi taraftar. Hocalığa başka takımda başlayıp Beşiktaş'a gelebilirim. Futbolculuk ile hocalık çok başka.

"Ben eşimle konuştum. Prag'taki evi satıp İstanbul'a gidelim diye. Tamam dedi. Türk insanını çok seviyorum. 9.5 sene yaşadım artık ikinci evim orası. İkinci çocuğum orada doğdu. Bir gün Türk vatandaşı olabilirim belki"

Atiba ile çok konuşuyorum. Onunla beraber oynamıştım. İstanbul'a geldiğimde onun evine gidiyoruz. 3 tane çok güzel çocuğu var. Bazen Necip ile konuşuyorum. Oğzuhan Özyakup, Sivok ile konuşuyoruz.

En unutamadığın maç?

İki tane var. İzmir'de Fenerbahçe'ye karşı kazandığımız kupa maçı. 2009 yılında finalde gol attım. O gece kızım Sofia doğdu. Aynı sezon Denizlispor'a karşı oynadığımız maçta gol atmıştım. Sonrasında şampiyonluk geldi.

Süper Lig'den kaleci, defans, orta saha ve forvet seç...

Kaleci olarak Uğurcan Çakır çok iyi maçlar çıkarıyor. Forvet Burak Yılmaz, her zaman aynı performansı göstermek zor. Bence Süper Lig'in en iyi 3 forvetinden biri. Defans vida, orta saha ise Atiba.

Manisa'ya kampa geldim. İlk öğrendiğim kelime afiyet olsun oldu. Bana küfür de öğrettiler. Onlar Çek Cumhuriyet'ine geldiklerinde belki bende öğretirim ( Gülerek) Mert Nobre iyi Türkçe konuşuyor

En çok mantı seviyorum Türk yemeği olarak. Çay alışkanlığım var. Çok içtim. Türk çayı biraz sert, limon bal ile içebiliyorum.

Televizyonda hiç dizi izlemedim karantinada. Çocuklara derste yardım ediyorum, onların online eğitimi bitince onlarla tenis oynuyorum. Akşam olunca yoruluyorum ve 11 gibi yatıyorum. Daha çok haberleri takip ediyorum.

Tolgay Arslan ile görüşüyor musun?

Atiba'ya gittiğimde o da gelmişti. Çok yakında değiliz ama orada konuştuk. Fenerbahçe'ye gitmek istedi. Beşiktaş taraftarına iyi olmadı.

En sevdiğim Türkçe şarkı?

Gelmeden önce Tarkan'ı tanıyordum. Serdar Ortaç'ı dinledim geldiğimde. Mustafa Sandal'ı çok seviyorum, onun Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyorum.

Atiba Hutchison'ın Taraftarlarla buluşması