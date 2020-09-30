Filip Novak: "Fenerbahçe en iyisi"

Bu sezon flaş transferlere imza atan Fenerbahçe’ye Trabzonspor’dan gelen Filip Novak, ülkesi Çekya’da bir röportaj verdi. Zoom aracılığıyla konuşan Novak, sarı-lacivertli takıma geldiği için mutlu olduğunu belirtti.

Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük kulüplerinden biri olduğunu aktaran 30 yaşındaki sol bek, “Yeni takımımla mutluyum. Çok büyük bir değişim yaşamadım, çünkü yine Türkiye’de devam ediyorum. Fenerbahçe tarihiyle Türkiye’nin en önemli kulüplerinden ve en iyisi. Burada baskı oldukça büyük. Şampiyonluk her zaman ilk hedef. 12’den fazla yeni oyuncu geldi. Yeni bir takım kuruluyor. Takımın oturması gerekiyor. Ben inanıyorum ki sezon sonunda başaracağız” dedi.

Forma sırasını beklediğini ve çok çalıştığını vurgulayan Novak, “Şu anda forma giymeyi bekliyorum. Sabırla bekleyeceğim, çok çalışmayı sürdüreceğim. Sezon başlarken şanssız bir sakatlık yaşadım. Sıram geldiğinde formayı bırakmak istemiyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

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