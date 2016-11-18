Fin futbolcu Eremenko'ya 2 yıl men cezası!

UEFA, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen Finlandiya Milli Takımı ve CSKA Moskova'nın orta saha oyuncusu Roman Eremenko'ya futboldan 2 yıl men cezası verdi.



UEFA'dan yapılan açıklamada, CSKA Moskova'nın Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Alman ekibi Beyer Leverkusen ile 2-2 berabere kaldığı maç öncesinde Eremenko'dan alınan test örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı ve 29 yaşındaki oyuncuya futboldan 2 yıl men cezası verildiği bildirildi.



UEFA, Rus asıllı Fin oyuncuya 6 Ekim'de bir ay futboldan men cezası vermiş ancak kararın nedeniyle ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.



Finlandiya Milli Takımı ve Rus ekibi CSKA Moskova'da forma giyen Eremenko, cezası nedeniyle şu ana kadar 9 maçta oynayamadı.



CSKA Moskova'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2 ve Rusya Premier Ligi'nde 4 maçını kaçıran orta saha oyuncusu, Finlandiya'nın 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde oynadığı 3 karşılaşmada forma giyemedi. Finlandiya Milli Takımı, söz konusu 3 müsabakadan da mağlup ayrıldı.