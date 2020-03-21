Finansal Fair Play'e korona ayarı

ONUR DİNÇER

Futbol kulüplerini ve ligleri adeta krize sürükleyen koronavirüs nedeniyle UEFA harekete geçiyor. Büyük bir titizlikle uygulanan Finansal Fair Play kurallarına esneklik geliyor.



Fransa’dan L’Equipe gazetesine göre; UEFA’nın virüs salgını nedeniyle kuralları esneteceği ve bu durumdan kaynaklanan zararları hesaplamalarda dikkate almaya karar verdi

Yine İtalya’dan La Gazzetta dello Sport’un haberine göre; UEFA, koronavirüsle ilgili ortaya çıkan durumdan dolayı Finansal Fair Play uygulamasını bir süreliğine kaldırıp askıya almayı düşünüyor.



Özel komisyon

UEFA’nın konuyla ilgili özel masalar oluşturduğu, koronanın futbol ekonomisine yaptığı etkilerin incelenmesi adına iki farklı komisyon oluşturduğu, atılacak adımların bu komisyonların raporları doğrultusunda somutlaştırılacağı belirtildi. Gelir-gider dengelerini hesaplamanın çok zor olacağı şu süreçte, Avrupa’nın patronları kulüplere yardımcı olmak adına 2019-2020 bütçelerini göz önüne almayacak, bu şekilde bir rahatlama yaratacak.

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