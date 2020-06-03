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03.06.2020 - 18:17 | | AA

Finlandiya Rallisi iptal edildi

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 6-9 Ağustos tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Finlandiya'da ayağı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Finlandiya Rallisi iptal edildi
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Organizasyondan yapılan açıklamada, dünya genelindeki durumun iyiye gitmesine rağmen kalan 2 aylık sürecin sağlık koşulları ve güvenliğin sağlanmasına yeterli görünmediği için Finlandiya Rallisi'nin iptal edildiği duyuruldu.

Koronavirüs nedeniyle daha önce şampiyonanın Arjantin ile İtalya etapları ertelenmiş, Kenya ve Portekiz ayakları iptal edilmişti.

Finlandiya Rallisi iptal edildi

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