Finlandiya'ya karşı 7 maçta 3 galibiyet

İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 6'sı Türkiye, 2'si de tarafsız sahada yapılan toplam 14 maçtan 6'sını Finlandiya, 5'ini Türkiye kazandı, 3 müsabaka da berabere sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin toplam 22 golüne, Finlandiya 20 golle yanıt verdi.

Türkiye ile Finlandiya, ilk maçlarını 1924'te, son müsabakalarını ise geride kalan mart ayında yaptı. İki ülke arasında 24 Mart 2017 tarihinde Antalya'da oynanan karşılaşmayı milli takım, Cenk Tosun'un golleriyle 2-0 kazanmıştı.

- Finlandiya'da 7. maç

A Milli Takım, Finlandiya ile deplasmanda 7. maçına çıkacak.

İki ülke takımları arasında Finlandiya'da yapılan 6 karşılaşmada, ay-yıldızlı ekip, 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Türkiye, 5'i Helsinki, 1'i Tampere şehrinde oynanan mücadelelerde 11 gol atarken, kalesinde ise 8 gol gördü.

Ay-yıldızlı ekip, rakibiyle Türkiye'de oynadığı 6 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik aldı.

- Finlandiya maçları

Türkiye ile Finlandiya A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç

17.06.1924 Helsinki Özel 4-2

25.08.1976 Helsinki Özel 1-2

06.04.1977 Ankara Özel 1-2

31.10.1984 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 1-2

25.09.1985 Tampere Dünya Kupası Eleme Grubu 0-1

12.02.1992 Adana Özel 1-1

04.10.1995 Helsinki Özel 0-0

02.06.1996 Helsinki Özel 2-1

12.02.1997 Denizli Özel 1-1

14.10.1998 İstanbul Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 1-3

05.06.1999 Helsinki Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu 4-2

29.05.2008 Duisburg Özel 2-0

26.05.2012 Salzburg Özel 2-3

24.03.2017 Antalya Dünya Kupası Eleme Grubu 2-0

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.