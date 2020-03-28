Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle ligler bir bir ertelenirken kulüpler sosyal medyada daha çok etkin olmaya başladı. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına Fiorentina ve Roma da katıldı.

Fiorentina, Roma'nın meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini sıraladı. İtalyan ekibinin efsane teknik direktörü olarak Fatih Terim'i seçtiği görüldü.