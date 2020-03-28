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28.03.2020 - 19:36 | | Skorer

Fiorentina'dan Fatih Terim paylaşımı!

Corona virüsü salgını nedeniyle futbol maçları dururken kulüpler çareyi sosyal medyada buldu. Bağış kampanyası, meydan okuma akımları spor dünyasında yayıldı. İtalyan ekibi Fiorentina'nın Fatih Terim paylaşımı gündeme oturdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle ligler bir bir ertelenirken kulüpler sosyal medyada daha çok etkin olmaya başladı. Kulüpler arasında başlayan 'Efsane oyuncuları seçme' akımına Fiorentina ve Roma da katıldı.

Fiorentina, Roma'nın meydan okumasını kabul etti ve efsanelerini sıraladı. İtalyan ekibinin efsane teknik direktörü olarak Fatih Terim'i seçtiği görüldü.

 

Fiorentinadan Fatih Terim paylaşımı

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