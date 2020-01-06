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HaberlerTrabzonspor Haberleri Fırtına Sörloth!
06.01.2020 - 08:00 |

Fırtına Sörloth!

Norveçli yıldız en golcü dönemini bordo-mavili forma altında yaşadı. Trabzonspor’da 15 gol atan, milli takımında ise 4 kez fileleri havalandıran Alexander Sörloth henüz sezonun ilk yarısında kariyer rekorunu kırdı

Fırtına Sörloth!
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ONUR DİNÇER

Trabzonspor’un sezon başında İngiliz ekibi Crystal Palace’tan satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Alexander Sörloth müthiş performansıyla gol krallığı yarışında Papiss Cisse ile zirveyi paylaşırken, bireysel olarak da kariyerinin zirvesine çıktı.

Son olarak Kayserispor karşılaşmasında iki kez fileleri havalandıran Norveçli santrfor, ligdeki gol sayısını 12’ye çıkardı. Bordo-mavili yıldız Avrupa Ligi’nde 2 ve Türkiye Kupası’nda da 1 gol olmak üzere 15 gole ulaştı. Midtjylland forması giydiği 2017-18’de tüm kulvarlarda 15 golle tamamlayan futbolcu en skorer dönemini yaşamıştı. Bordo-mavili ekipte bu rakama şimdiden ulaşan Sörloth, daha sezonun ilk yarısının sonunda kariyer rekorunu egale etti.
Alexander Sörloth, kulübünde olduğu kadar milli takımda da bu sezon oldukça formda bir görüntü çizdi. Trabzonspor’a gelene kadar Norveç Milli Takımı formasıyla sadece 2 gol kaydeden 24 yaşındaki santrfor, Ekim ve Kasım aylarındaki üç maçta dört gol atarak Trabzonspor’daki skorer görüntüsünü bu kulvara da taşıdı. Başarılı futbolcu kulübünde attığı 15 gol ve milli takımdaki 4 gol ile birlikte bu sezon içerisinde 19 gol kaydederek, kariyerinde en çok gol attığı sezona, yarı sezonda ulaştı.

Sörloth’un yeni transfer Ndiaye ile birlikte hücum etkinliğinin daha da artması bekleniyor. Kanatlardan iyi beslenen futbolcunun, Senegalli yeni takım arkadaşının merkezden gerçekleştirdiği hücum aktiviteleriyle yeni olanaklara kavuşacağı değerlendirmesi yapılıyor.

Fırtına Sörloth

Belçika’da 5 gol atmıştı
Alexander Sörloth, ülkesi Norveç dışında Belçika’da da yakından takip ediliyor. Bu ülkede daha önce Gent forması giyen golcünün performansı, Belçika’da haberlere konu oldu. ‘Durdurulamaz Sörloth’ başlıkları atılan 24 yaşındaki santrforun, Gent’te çıktığı 22 maçta yalnızca 5 gol atabildiği, ancak Trabzonspor forması altında bambaşka bir görüntü sergilediği aktarıldı.

Fırtına Sörloth

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