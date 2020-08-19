Flamengo, Mauricio Isla'yı açıkladı!

Brezilya Serie A ekiplerinden Flamengo, Mauricio Isla ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "O artık bizim! Şili Milli Takımı ile iki kez Copa America'yı kazanan sağ bek Mauricio Isla bundan sonra Flamengo forması giyecek" ifadeleri kullanıldı.

Geride kalan sezonda sarı lacivertli formayı 25 kez giyen Isla, gol atamazken 3 asistle oynamıştı.

Nabil Dirar'ın AS Monaco'daki En İyi Anları