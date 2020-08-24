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HaberlerGalatasaray Haberleri Florya pozitif!
24.08.2020 - 07:00 |

Florya pozitif!

Galatasaray, idmanların hiçbirini basına açmadığı için henüz kendini gösteremese de, sarı-kırmızılılardaki olumlu tablo, Terim’i memnun etti

Florya pozitif!
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Şu ana kadar tek bir çalışmayı dahi basına açmayan Galatasaray’ı herkes merak ederken, içeriden güzel haberler geliyor.

Sarı-kırmızılılarda son olarak ABD’li kondisyoner Scott Piri’nin teknik ekibe katılmasıyla Florya’daki antrenmanlarda kondisyon çalışmalarına ağırlık verildi. Geçen sezon sakatlıklarla boğuşan Falcao’nun tek bir antrenman dahi kaçırmaması bu sezon öncesi teknik heyeti en fazla sevindiren noktalardan biri oldu. Yine geri dönen Diagne’nin fiziksel olarak iyi durumda bulunması ve Senegalli’nin motivasyonu yeni sezonda forvet bölgesinde sıkıntı yaşanmayacağı yorumlarını beraberinde getirdi.

Fatih Terim’i sevindiren bir diğer gelişme ise Arda Turan. Antrenmanlarda çok istekli olduğu belirtilen yıldız futbolcunun çalışma temposundan memnun olan Terim, tecrübeli futbolcundan bu sezon futbola dönmesini ve takıma katkı sağlamasını bekliyor.

Yeni transferlerden Oğulcan’ın da antrenman performansının yine teknik ekip tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu sezona kampa geç katılma gibi sorunların yaşanmaması Fatih Terim’in istediği çalışma ortamının yakalamasında etkili oldu. Terim, merkez orta sahaya yapılacak takviyelerle beraber sezona istedikleri gibi gireceklerine inanıyor.

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