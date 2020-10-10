Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMotor Sporları Haberleri Formula 1 Almanya'da ilk cep Bottas'ın
10.10.2020 - 20:53 |

Formula 1 Almanya'da ilk cep Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Almanya'da ilk cep Bottas'ın
ABONE OL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Almanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak. 

Almanya'nın 5 bin 148 metrelik Nürburgring Pisti'nde 60 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı. 

Bottas, 1.25.269'luk derecesiyle en hızlı tur zamanının sahibi olurken, kariyerinin 14, bu sezon ise 3. pole pozisyonunu elde etti. 

Formula 1 Almanyada ilk cep Bottasın

Kariyerinde 6 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Hamilton, 1.25.525'lik zamanlamasıyla ikinciliği, Red Bull ekibinin Hollandalı sürücüsü Max Verstappen de 1.25.562'lik derecesiyle üçüncülüğü elde etti. 

Racing Point'te kendisini iyi hissetmediği için üçüncü antrenman seansına çıkmayan Lance Stroll'ün yerine Nico Hulkenberg sıralama turlarına katıldı. En yavaş turu atan Alman pilot, yarınki yarışa son sıradan başlayacak. 

Formula 1'de 90 kez podyumun zirvesine çıkan Lewis Hamilton, yarın TSİ 15.10'da koşulacak Almanya Grand Prix'sinde, kariyerindeki 91 birincilikle en fazla yarış kazanan sürücü olan Alman efsane Michael Schumacher'in rekorunu egale etmeye çalışacak.

Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Formula 1 Almanya'da ilk cep Bottas'ın
    Formula 1 Almanya'da ilk cep Bottas'ın
  2. Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi!
    Beşiktaş'ta Denizlispor mesaisi!
  3. Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçında skorboard arızası
    Pınar Karşıyaka-Aliağa Petkimspor maçında skorboard arızası
  4. Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek!
    Fransa Açık'ta şampiyon Iga Swiatek!
  5. İspanya-İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İspanya-İsviçre maçını Ali Palabıyık yönetiyor
    İspanya-İsviçre maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İspanya-İsviçre maçını Ali Palabıyık yönetiyor



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ukrayna-Almanya maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Ukrayna-Almanya maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika | Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması!

Son dakika | Şenol Güneş'ten Kaan Ayhan açıklaması!

Mert Hakan: "Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğim"

Mert Hakan: "Geçen seneki Mert Hakan'ı izleteceğim"

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Son dakika | Ziraat Türkiye Kupası'nda maç programı açıklandı!

Sıradaki Haber