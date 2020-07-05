Formula 1 Avusturya Prix'sini Bottas kazandÄ±!
2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda Avusturya Grand Prix'sini Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.Â
2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'sinde, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.Â
Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenen ancak yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizatÃ¶rlerin birÃ§ok yarÄ±ÅŸ iÃ§in erteleme ve iptal kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Formula 1'de sezonun ilk mÃ¼cadelesi, Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde, 71 tur Ã¼zerinden yapÄ±ldÄ±.Â
"Pole pozisyonu"ndan baÅŸlayan Bottas, yarÄ±ÅŸÄ± "1.30.55.739"luk dereceyle lider tamamlarken, Lewis Hamilton yarÄ±ÅŸÄ± takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n arkasÄ±nda tamamlasa da Red Bull pilotu Alexander Albon'a temas etmesi sonucu 5 saniye ceza aldÄ± ve dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi.
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc liderin 2.7 saniye gerisinde yarÄ±ÅŸÄ± ikinci, Mclaren'nin 20 yaÅŸÄ±ndaki BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lando Norris ise Bottas'Ä±n 5.49 saniye gerisinde 3. tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyum sevinci yaÅŸadÄ±.Â
Ä°lk 3'e giren pilotlar ellerinde "Ä±rkÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± bitir" yazan bir tiÅŸÃ¶rtle poz verdi.Â
Red Bull pilotlarÄ± Albon ve Max Verstappen dahil 9 kiÅŸi farklÄ± nedenlerden yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.Â
Sezonun ikinci yarÄ±ÅŸÄ± tekrar Avusturya'da 12 Temmuz'da koÅŸulacak.
Sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'sinden sonra oluÅŸan pilotlar klasmanÄ± ÅŸÃ¶yle:Â
1. Valtteri Bottas (Finlandiya): 25 puanÂ
2. Charles Leclerc (Fransa): 18
Â 3. Lando Norris (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 16Â
4. Lewis Hamilton (BÃ¼yÃ¼k Britanya): 12Â
5. Carlos Sainz (Ä°spanya): 10
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