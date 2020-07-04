Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'Ä±n
Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Avusturya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonunda baÅŸlayacak.Â
2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â
Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarÄ±n 71 tur Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ±nda, 30 yaÅŸÄ±ndaki pilot Bottas 1.02.939'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.Â
Mercedes'in BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n 0,012 saniye gerisinde ikinciliÄŸi, Red Bull'un HollandalÄ± pilotu Max Verstappen de 0,538 saniye gerisinde Ã¼Ã§Ã¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.
Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenen ancak yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizatÃ¶rlerin birÃ§ok yarÄ±ÅŸ iÃ§in erteleme ve iptal kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Formula 1'de sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± yarÄ±n TSÄ° 16.10'da koÅŸulacak.
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