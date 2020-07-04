DiÄŸer

MÄ°LLÄ°YET ANA SAYFA
Geri DÃ¶n
HaberlerMotor SporlarÄ± Haberleri Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'Ä±n
04.07.2020 - 17:51 |

Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'Ä±n

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Avusturya Grand Prix'sinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas pole pozisyonunda baÅŸlayacak.Â

Formula 1 Avusturya'da ilk pole pozisyonu Bottas'Ä±n
ABONE OL

2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nÄ±n Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n Fin pilotu Valtteri Bottas ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â 

Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarÄ±n 71 tur Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek yarÄ±ÅŸÄ±n sÄ±ralama turlarÄ±nda, 30 yaÅŸÄ±ndaki pilot Bottas 1.02.939'luk derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.Â 

Mercedes'in BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton, takÄ±m arkadaÅŸÄ±nÄ±n 0,012 saniye gerisinde ikinciliÄŸi, Red Bull'un HollandalÄ± pilotu Max Verstappen de 0,538 saniye gerisinde Ã¼Ã§Ã¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ elde etti.

Formula 1 Avusturyada ilk pole pozisyonu BottasÄ±n

Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenen ancak yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizatÃ¶rlerin birÃ§ok yarÄ±ÅŸ iÃ§in erteleme ve iptal kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Formula 1'de sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ± yarÄ±n TSÄ° 16.10'da koÅŸulacak.

Edinson Cavani'nin Caen'e AttÄ±ÄŸÄ± Harika Topuk GolÃ¼

Â 

    Philadelphia paylaÅŸtÄ±! Furkan Korkmaz'dan ters smaç...
    daha fazla video iÃ§in
    SON DAKÄ°KA
    1. Ankaragücü - Alanyaspor maçÄ±nÄ±n ilk 11'leri belli oldu
      Ankaragücü - Alanyaspor maçÄ±nÄ±n ilk 11'leri belli oldu
    2. BtcTurk Yeni Malatyaspor - GençlerbirliÄŸi ilk 11'ler belli oldu
      BtcTurk Yeni Malatyaspor - GençlerbirliÄŸi ilk 11'ler belli oldu
    3. Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Junior Fernandes iddiasÄ±!
      Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Junior Fernandes iddiasÄ±!
    4. Sivasspor, Ä°stanbulâ€™a gitti
      Sivasspor, Ä°stanbulâ€™a gitti
    5. Fenerbahçe-Göztepe maçÄ±na saatler kaldÄ±! Fenerbahçe-Göztepe maçÄ± ne zaman, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?
      Fenerbahçe-Göztepe maçÄ±na saatler kaldÄ±! Fenerbahçe-Göztepe maçÄ± ne zaman, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?



    YAZARLAR
    TÃœM YAZARLAR

    Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

    Celta Vigo - Real Betis maçÄ±nda ilk 11'ler belli oldu

    Celta Vigo - Real Betis maÃ§Ä±nda ilk 11'ler belli oldu

    Günün En Çok Oynanan MaçlarÄ±

    GÃ¼nÃ¼n En Ã‡ok Oynanan MaÃ§larÄ±

    Son dakika | Fenerbahçe'den Falette açÄ±klamasÄ±

    Son dakika | FenerbahÃ§e'den Falette aÃ§Ä±klamasÄ±

    Türk oyuncular için Bundesliga'da sezon ÅŸanssÄ±z geçti

    TÃ¼rk oyuncular iÃ§in Bundesliga'da sezon ÅŸanssÄ±z geÃ§ti

    SÄ±radaki Haber