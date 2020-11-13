Son dakika - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si bugün start alıyor!

Dünyaca ünlü pilotlar Intercity İstanbul Park’ta piste çıkacak. Dev organizasyonda yarın sıralama turları, pazar günü 13.10’da ise 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden zorlu yarış yapılacak. Hamilton’ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali nedeniyle tüm gözler burada olacak. Dünyaca ünlü pilotlar Intercity İstanbul Park’ta piste çıkacak. Dev organizasyonda yarın sıralama turları, pazar günü 13.10’da ise 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden zorlu yarış yapılacak. Hamilton’ın şampiyonluğunu ilan etme ihtimali nedeniyle tüm gözler burada olacak.

DHL Türkiye Grand Prix’sinde pilotlar gaza bugün basacak. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek etabın birinci antrenman turları 11.00’de, ikinci antrenman turları ise 15.00’te düzenlenecek.

Organizasyonda yarın ise pilotlar 12.00’de 3. antrenman için piste çıkacak, 15.00’te de sıralama turları yapılacak. Dokuz yıl aradan sonra Formula 1 takvimine dahil edilen Türkiye Grand Prix’si, pazar günü 13.10’da 5,3 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden koşulacak yarışla sona erecek. Tabii ki tüm gözler şampiyonluğunu ilan etme ihtimali bulunan Mercedes sürücüsü Lewis Hamilton’da olacak.

Öte yandan dev mücadele öncesi dün Borsa İstanbul’da gong çaldı. Düzenlenen törene Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak ve Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen katıldı.



Çok çaba harcadık

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1’i yeniden Türkiye’ye kazandırmak için büyük bir çaba harcadıklarını belirtirken, “Cumhurbaşkanımızın da isteğiyle bu dev organizasyonu yeniden yapma adına maddi ve manevi büyük uğraş verdik. İstanbul, her türlü organizasyona ev sahipliği yapabilme noktasında bir cazibe merkezidir. Bu dev yarışın, Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek olması hem İstanbul hem de ülkemiz için büyük bir tanıtım fırsatıdır” dedi.

İlk cep avantajı

Organizasyonda şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix’sinin 5’ini “pole” pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı. Raikkonen 2005’te, Massa 2006, 2007 ve 2008’de, Vettel 2011’de ilk cepten başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı. Sıralama turlarının 2009’daki galibi Vettel ile 2010’da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Webber ise bu avantajlarını kullanamadı.

Nielsen’den 2021 müjdesi

Formula 1 Sportif Direktörü Steve Nielsen, Türkiye Grand Prix’sinin 2021 yılı takvimine eklenmesi için görüşmelerin devam ettiğini ve olumlu sonuçlanacağını düşündüğünü söyledi.

İstanbul’da büyük işler yapıldığını belirten Nielsen, “9 yıl aradan sonra arkadaşlarımız buraya 2 ay önce kontrole geldiler. Her şey çok güzel durumda. O zamandan beri bile büyük işler başarılmış. Pistte her şey yenilenmiş. Bu şehirde çok güzel işler yapılmış” dedi.

İstanbul’un yeniden takvime eklenip eklenmeyeceği hakkındaki düşüncelerini de anlatan Nielsen, “Şu anda 1-2 ay sonrasını planlamak bile zor. Kasımda olmamıza rağmen 2021 yılı, karar almak için uzak bir tarih. Söyleyebileceğim tek şey, İstanbul’un Formula 1 için harika bir şehir, pistin süper ve burada Türk Hükümetinden ve partnerlerden gördüğümüz desteğin çok büyük olduğu. Formula 1 için çok iyi bir durum” diye konuştu.

Vettel: Yeniden burada olmak güzel

Daha önce Red Bull ile İstanbul’da zafere ulaşan Ferrari’nin Alman pilotu Sebastien Vettel, çok ilginç bir pist ile karşı karşıya olduklarını söyledi. İstanbul’da sürüş yapmanın harika olduğunu belirten Vettel, “Pistte yükseklik farklılıkları var. 8. virajdan da bahsetmeliyiz. Ancak teknik açıdan bakıldığında bu pistte her şeyden biraz var” diye konuştu.

‘İstanbul’u çok beğendim’

Red Bull pilotu Max Verstappen, İstanbul Park’ı çok beğendiğini söyledi. Yeni bir pistte yarışmayı sabırsızlıkla beklediğini belirten yıldız pilot, “Burada daha önce yarışanlar oldu, ancak yarıştan bu yana yıllar geçti. Pist çok hızlı. Simülatörde burada sürüş yaptım ve gerçekten beğendim. Pek çok düzlük ve geniş virajlar var” dedi.

‘Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz’

Şampiyonluğunu ilan etme şansı bulunan Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, üzerinde baskı olmadığını söyledi. Yıldız sürücü, “İstanbul’da 10 yıl önce kazanmıştım. Bu pistte sürüş yapmak inanılmaz. Yeni araçlarla İstanbul Park Pisti’ni deneyimlemek, özellikle de 8. virajı geçmek ilginç olacak” dedi.

Raikkonen : Keşke seyirci olsaydı

Alfa Romeo takımının Fin sürücüsü Kimi Raikkonen İstanbul’da hafta sonu en yaşlı pilot olarak piste çıkacak. İstanbul Park’ta 2005’te düzenlenen ilk yarışın galibi tecrübeli pilot, “Buraya tekrar gelmek harika. Keşke seyirci de olsaydı. Her pilot için zorlu bir pist. Nasıl gidecek göreceğiz. Yarışı sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.