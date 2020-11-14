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14.11.2020 - 21:25 |

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Carlos Sainz ve Lando Norris'e ceza!

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si öncesi Carlos Sainz ve Lando Norris'e ceza!
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Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Lando Norris ile İspanyol sürücüsü Carlos Sainz, kural ihlali yaptıkları gerekçesiyle geriden başlama cezası aldı. 

Formula 1'den yapılan açıklamada, sarı bayrak sallanırken yeteri kadar yavaşlamayan Norris'e 5, Racing Point'ten Sergio Perez'e engelleme yapan Sainz'a da 3 sıra geriden başlama cezası verildi. 

Intercity İstanbul Park Pisti'nde yarın düzenlenecek yarışa Norris 16'ıncı, Sainz ise 15'inci sıradan başlayacak.

Öte yandan, sarı bayrak ihlali gerekçesiyle hakkında inceleme yapılan Racing Point'ten Lance Stroll'e ceza verilmesine gerek görülmedi ve Kanadalı pilot "pole" poziyonunu korudu.

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prixsi öncesi Carlos Sainz ve Lando Norrise ceza

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