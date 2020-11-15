Son dakika - Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde tarihi start!

CELAL UMUT EREN

Dünyanın en önemli spor organizasyonlarından biri olarak kabul edilen Formula 1, tam 9 yıl sonra yeniden İstanbul’da start alıyor.



Sezonun 14. yarışında bugün saatler 13.10’u gösterdiğinde dünya üzerinde tam 2 milyon insan gözlerini 5.3 kilometrelik ve 58 parkurdan oluşan Intercity İstanbul Park’a çevirecek ve birbirinden ünlü pilotlar zafer için harekete geçecek. Formula 1, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenecek.

En son 2011’de gerçekleştirilen yarışlarda Alman pilot Sebastian Vettel birinciliği elde etmişti. Vettel tam 9 yıl sonra yeniden İstanbul’da sahneye çıkıyor. O dönem Red Bull ile gelen Vettel şimdi Ferrari adına yarışacak.

Yarışın esas favorisi ise Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton olacak. 7. zaferini alarak Michael Schumacher’in rekorunu egale etmek isteyen Hamilton, herkesin en çok ilgi gösterdiği isim konumunda.

Antrenman turlarındaki performansıyla sivrilen Red Bull’un Belçikalı pilotu Max Verstappen de önemli favoriler arasında gösteriliyor. Intercity İstanbul Park’taki yarışta esas konu asfalt olacak.



Gözler 8. virajda

Yeni asfaltı, kritik virajlar ve özellikle dünya çapında ünlenen 8. viraj ile Formula 1’e damgasını vuran İstanbul’da heyecanlı bir gün yaşanacak. F1 Türkiye Grand Prix’si heyecanı S Sport ile TV+ 77. kanalda sporseverlerle buluşacak.

İlki 2005 yılında yapılan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sinde geride kalan 7 yarış sonunda en başarılı pilot, Brezilyalı Felipe Massa oldu. Eski Ferrari pilotu Massa, 2006, 2007 ve 2008’de üst üste 3 yıl birincilik kürsüsüne çıktı.

Türkiye’de Kimi Raikkonen, Jenson Button, Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel birer kez damalı bayrağı birinci sırada gördü.

Hamilton’dan eleştiri

İstanbul’da bugünkü yarışın en önemli favorisi gösterilen Mercedes’ten Lewis Hamilton asfalta eleştiriler getirdi.

2011’deki asfaltın neden değiştiğini soran Hamilton, “Bilmiyorum neden bunu yaptılar. Çünkü burası mükemmel bir pistti zaten. Zemini yeniden asfaltlarken milyonlar harcadılar, farkındayım burada uzun süre boyunca yarışmadık, ancak bu kadar çok para harcamak yerine belki de temizlemek yeterli olabilirdi” dedi.

Antrenman seanslarında çok zorlanan Büyük Britanyalı pilotun sık sık, “Şu an şoktayım. Yol tutuşum yok, buz gibi asfalt” dediği duyuldu.

İyi mi kötü mü?

Bugünkü tarihi yarış öncesi pilotlar asfaltı yine gündemlerine aldı. Özellikle antrenman seanslarında çok zorlanan pilotlar bugün yapılacak yarışlarda yağmur yağması halinde bir buz pisti üstünde yarışacaklarını anımsattı. Kimi pilot ‘zor’ yorumunu yaparken, Ferrari’den Vettel ve Leclerc başarabileceklerini söyledi.

İşte takım takım pilotların görüşleri:

Daniel Ricciardo (Renault): Yağmur yağarsa pist daha da kaygınlaşacak. Dedikleri gibi buz pisti olacak. Son anda belli olan bir takvim ve bu nedenle kimseyi eleştirmek istemem.

Kimi Raikkonen (Alfa Romeo): Yağmur yağarsa iyice buz pisti gibi olacak.

Sebastian Vettel (Ferrari): Zemin ilk antrenmana çıktığımızda çok kaygandı. Ama gün sonunda daha iyi oldu. Pazar günü için bir endişem yok. Daha da iyi olacaktır.

Charles Leclerc (Ferrari): Pisti antrenman turlarında öğrendim ve çok sevdim. Zayıf yol tutuş, bence onu daha da iyi hale getirdi. İlk başlarda yapamayacağım sandım bu pistte. Yol tutuşu kötü dedim. Ancak birkaç tur sonra ısındım. Sürüş olarak eğlenceli.

Carlos Sainz (McLaren): Zemin çok kaygan. Asfalt ilginç görünüyor. Yarışları dört gözle bekliyoruz.

Daniil Kvyat (AlphaTauri): Kışın buzda drift yapmak gibi burada yarışmak.

Max Verstappen (Red Bull): Umarım yarış anında yağmur yağmaz. Çünkü böyle bir durumda gerçekten buz üzerinde araç kullanıyormuşuz gibi olacak ve çivili lastiklere ihtiyacımız olacak.

Stroll efsanesi

Sağanak yağmur sıralama turlarını etkiledi, 1 saatlik bir gecikme meydana geldi. Fakat ısınma turlarında tarihi bir başarı elde edildi. 2020 Türkiye GP’sinde pole pozisyonunu Lance Stroll aldı.

BWT Racing Point takımının 22 yaşındaki pilotu 1:47.765 ile ilk sıraya oturdu. Genç yarışçı, “Şoke oldum, hiç beklemiyordum. Ama çok mutluyum, yağmur lastiğiyle başladım. Aracıma güvendim hep. İyi bir yarış çıkardım” dedi.

3 antrenman seansını da lider bitiren Red Bull’dan Max Verstappen ikinci sırada kaldı. Stroll’ün takım arkadaşı Perez de 3. sırayı aldı.

Raikkonen en yaşlısı

İstanbul’daki 14. etapta en yaşlı pilot Kimi Raikkonen olacak. 41 yaşındaki usta pilot, İstanbul’da daha önce birincilik kazanmıştı. Hatta 2005’te İstanbul’da gerçekleştirilen ilk Formula 1 yarışında da Fin sürücü Kimi Raikkonen finişi ilk gören isimdi. O dönem Mercedes takımı adına yarışan Raikkonen, 2005’teki yarışta 1 saat 24 dakika 34.454 saniyelik derecesiyle bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçmeyi başardı. Finli isim 2020’de ise Alfa Romeo adına piste inecek.

‘Bu bizim hatamız’

Pirelli’nin F1 ve Otomobil Yarışları Direktörü Mario Isola, asfalt konusundaki yorumlara açıklık getirdi. Öz eleştiri yapan Isola, “Bu pisti tanıyoruz ancak bilgilerimiz çok çok eski. Neredeyse 10 yıldır gelmediğimiz bu pist için belki de en sert lastiklerle gelmemiz hataydı. Bugünün koşullarına bakmak yerine alakası olmayan 2011 verilerine bakmakla yetindik” dedi.

Heyecan Misli.com’da

9 yıl aradan sonra ülkemize geri dönen Formula 1 heyecanı misli.com’da yaşanacak. Yarışseverler, bugünkü muhteşem yarış öncesinde misli.com üzerinden tekli bahis yapma şansı bulacak. Formula 1. Sezonun 14. yarışı olan Türkiye GP’si pazar saat 13.10’da koşulacak. Yarışseverler, dev organizasyona Türkiye’nin en hızlı büyüyen resmi bahis sitesi misli.com üzerinden tekli bahis oynama şansına sahip olacak.

Ay-yıldızlı kupa

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağı olan DHL Türkiye Grand Prix’sini kazanan Formula 1 pilotuna, birincilik kupasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop verecek.

Şentop, Türkiye Grand Prix’sinin yeniden Dünya Şampiyonası takvimine alınmasından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Dünya çapında bir organizasyona ev sahipliği yapmanın ülke olarak haklı gururunu yaşıyoruz. Ödül törenine katılmayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok arzu ediyordu, ancak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise “Organizasyonun sonunda alınacak kupa, Türkiye Cumhuriyeti’nin o şanlı mührünün bu organizasyonlarda ne kadar güçlü olduğunu temsil etmesi açısından önemli” diye konuştu.

Zor anlar yaşandı

Intercity İstanbul Park’ta 3. antrenman turu başta olmak üzere gün boyu yağmur zor anlar yaşattı. Asfaltın yeni olmasından kaynaklı olarak bazı sıkıntılar yaşandı. Üstüne sağanak yağış, şartları daha da zorlaştırdı. Birçok pilot sürekli spin atarken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

RAKAMLARLA 14. ETAP

- Sezonun 14. etabı 5.3 kilometrelik Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılacak.

- Lider olan Mercedes’ten Lewis Hamilton, Türkiye Grand Prix’sine kadar 9 yarış galibiyeti elde etti.

- Mercedes, Türkiye Grand Prix’sine takımlar klasmanında şampiyonluğu garantilemiş olarak çıkacak.

- Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pilotu Kimi Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim.

- Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix’si öncesi 93 birincilikle en fazla yarış kazanan pilot olarak ilk sırada yer alıyor.

-İstanbul’daki pilotlardan 3’ü dünya şampiyonluğuna ulaşmayı başardı. 7. şampiyonluğunu hedefleyen Hamilton ile Vettel 4, Raikkonen 1 kez kazandı.

- İstanbul’da 2009 ve 2010’daki yarışlarda Büyük Britanyalı pilotlar galip geldi. Brawn GP takımından Jenson Button 2009’da 1.26.24.848’lik derecesiyle kazandı. Mercedes adına Lewis Hamilton da 2010’daki yarışı 1.28.47.620 ile birinci sırada bitirdi.