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14.11.2020 - 17:05 |

Formula 1 Grand Prix ne zaman? F1 Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde 2. antrenmanlar dün tamamlandı. Bugün 3. Antrenman turları yapılacak. Ayrıca sıralama turları da bugün yapılacak. Formula 1 İstanbul yarış saatleri ise araştırılmaya devam ediyor. F1 yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Formula 1 Grand Prix ne zaman? F1 Formula 1 İstanbul yarışları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
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Formula 1 ne zaman? İstanbul'da yapılacak Formula 1 için nefesler tutuldu. Korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz gerçekleşecek olan F1 yarışları için geri sayım başladı. Formula 1'i kaçırmak istemeyenler yarışların hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta canlı yayınlanacağını merak ediyor.

FORMULA 1 NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Intercity İstanbul Park'ta 13-15 Kasım'da gerçekleştirilecek Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'si, S Sport'tan şifresiz yayınlanacak.

S Sport'tan yapılan açıklamada, yarışseverlerin F1 DHL Türkiye Grand Prix'sini uydu alıcıları üzerinden şifresiz olarak izleyebileceği belirtildi.

Açıklamada, antrenman ve sıralama turlarının yanı sıra organizasyonla ilgili tüm gelişmelerin S Sport'tan yayımlanacağı aktarıldı.

FORMULA 1 YAYIN AKIŞI VE YARIŞ SAATLERİ

1. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 11.00

2. Antrenman Turları 13 Kasım Cuma: 15.00

3. Antrenman Turları 14 Kasım Cumartesi: 12.00

Sıralama Turları 14 Kasım Cumartesi: 15.00

Yarış 15 Kasım Pazar: 13.10

 

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