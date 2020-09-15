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15.09.2020 - 09:48 |

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl ve nereden alınır?

Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine geri dönen Formula 1 yarışı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce hız tutkunu ve yarışseverin merakla beklediği İstanbul Grand Prix'i için gözler biletlerin satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül (Bugün) satışa çıkacağı duyurulmuştu. İşte Formula 1 bilet fiyatları...

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl ve nereden alınır?
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Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu binlerce yarışsever ve Formula 1 tutkunları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül yani bugün satışa çıkacağı duyurulmuştu.

FORMULA 1 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULACAK!

Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'deb itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL

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