Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl ve nereden alınır?

Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu binlerce yarışsever ve Formula 1 tutkunları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül yani bugün satışa çıkacağı duyurulmuştu.

FORMULA 1 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULACAK!

Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'deb itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek

FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:

Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.

Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.

Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.

Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.

Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.

Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.

Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.

Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.

Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.

Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.

Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL