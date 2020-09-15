Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa çıkacak? Formula 1 bileti nasıl ve nereden alınır?
Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine geri dönen Formula 1 yarışı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Binlerce hız tutkunu ve yarışseverin merakla beklediği İstanbul Grand Prix'i için gözler biletlerin satışa sunulacağı tarihe çevrildi. Daha önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül (Bugün) satışa çıkacağı duyurulmuştu. İşte Formula 1 bilet fiyatları...
Formula 1 İstanbul Grand Prix biletleri ne zaman satışa sunulacak sorusu binlerce yarışsever ve Formula 1 tutkunları tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Uzun bir aradan sonra yeniden İstanbul Grand Prix'ine dönen bu yarışı kaçırmak istemeyen Formula 1 hayranları biletlerin satışa sunulacağı gün ve saati merak içerisinde bekliyor. Dah önce yapılan açıklamada Formula 1 biletlerinin 15 Eylül yani bugün satışa çıkacağı duyurulmuştu.
FORMULA 1 BİLETLERİ BUGÜN SATIŞA SUNULACAK!
Formula 1 biletleri bugün saat 12:00'deb itibaren satışa sunulacak Bilet almak isteyen Formula 1 tutkunları Biletix üzerinden bilet satın alabilecek
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI NE KADAR?
Formula 1 bilet fiyatı listesi şöyle:
Platinum Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.900TL.
Gold 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı:1.500TL.
Gold 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.500TL.
Gold 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.300TL.
Gold Açık Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 1.100TL.
Silver 1 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Silver 2 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 550TL.
Silver 3 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 4 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 5 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 350TL.
Silver 6 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 250TL.
Silver 7 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 750TL.
Silver 8 Tribün Formula 1 Bilet Fiyatı: 850TL.
Açık Alanda Formula 1 izleme fiyatı: 90 TL