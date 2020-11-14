Formula 1 İstanbul pisti pilotları şaşkına uğrattı! "Şaka gibi"

CELAL UMUT EREN

Red Bull öne çıktı

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’si ilk antrenman turlarıyla başladı. Intercity İstanbul Park’ta 5.3 kilometrelik pistte gerçekleştirilen ve 1.5 saat süren ilk antrenman turlarında en iyi dereceleri, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon yaptı. Verstappen, 1:35.077 saniyeyle en hızlı isim oldu. Albon, takım arkadaşının 0.241 saniye gerisinde 2. sırayı aldı. Ferrari’den Charles Leclerc ise Verstappen’in 0.430 saniye arkasında 3. tamamladı.



Kaygan zemin anonslarıAncak antrenman turlarındaki sürelerden daha çok pistin yeni asfaltı ve kayganlığı oldu. Antrenman turunun lideri Verstappen, “Adeta buz pisti gibi” benzetmesiyle öne çıktı. Antrenman esnasında da sık sık telsizden pistin çok kaygan olduğunu iletti. Bir diğer önemli pilot Kimi Raikkonen de kendisine söylenen ‘Buz Adam’ yakıştırmasını anımsatıp, ‘İstanbul pisti de buz gibi’ dedi. Valtteri Bottas da sıklıkla zeminin kaygan ve buz gibi olduğunu anons etti.

‘Şaka gibi’

Antrenman turlarında gün boyu ilginç telsiz anonsları dikkat çekti. Ünlü pilotlar Intercity İstanbul Park’ta zorlu anlar yaşadı. Antrenman turlarında sürücüler sürekli spin attı.

İşte tek tek o anlar:Antrenman turlarında gün boyu ilginç telsiz anonsları dikkat çekti. Ünlü pilotlar Intercity İstanbul Park’ta zorlu anlar yaşadı. Antrenman turlarında sürücüler sürekli spin attı. İşte tek tek o anlar:

Charles Leclerc: Yumuşak hamur lastikler çok kötü. Çok hızlı tükeniyorlar.

Carlos Sainz: Sağ ön lastik parçalanmaya başladı.

Max Verstappen: Frenlerde sorun var. Lastiklerim bitti ve yol tutuşum yok. Sağ ön lastikten performans alamıyorum.

Romain Grosjean: Sert lastikleri kullanmak istemiyorum.

Daniil Kvyat: Frenler zorlanıyor. Bir virajı yavaş döndüm, her şey kötü oldu.

George Russell: 8. virajda aracın arkası kopuyor, şaka gibi.

Lewis Hamilton: Bu lastiklerle yol tutuşum yok.

‘Kebap, baklava, yarış’

McLaren’in İspanyol pilotu Carlos Sainz, İstanbul için özel paylaşım yaptı. Antrenman turlarında sarı bayrakla da öne çıkan Sainz, sosyal medya hesaplarından, “Kebap, baklava ve yarış. İstanbul’da eğlenceli bir hafta sonu olacak. Deneyebileceğim başka bir yerel yiyecek var mı?” ifadelerini kullandı.

Hamilton’un tarihi hedefi

Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde efsane pilot Michael Schumacher’in rekoruna ortak olabilmek için piste çıkacak. Hamilton, Intercity İstanbul Park’ta şampiyonluğa ulaşması halinde Schumacher’in 7 kezle “Formula 1’de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot” rekorunu egale edecek. Ünlü pilot herkes tarafından favori olarak gösteriliyor.

9 yıl sonra

Sürücüler klasmanında 282 puanla zirvede bulunan Hamilton, Türkiye Grand Prix’sine en yakın rakibi Valtteri Bottas’ın 85 puan önünde şampiyonluk için büyük bir avantajla başlayacak. Öte yandan Lewis Hamilton, 9 yıl sonra İstanbul’da çıktığı ilk antrenman turlarında 1.40.225’lik derecesiyle 15. sırayı aldı. Hamilton’ın takım arkadaşı Fin Valtteri Bottas, 1.37.629 ile 9. sıraya yerleşti.

‘Kolay olmayacak’

İstanbul’da favori olarak gösterilen Mercedes’ten Lewis Hamilton, İstanbul’u sevdiğini ama zor bir yarış olacağını söyledi, “İstanbul’da olmak güzel. 10 yıl önce kazanmıştım. Yine kazanmak istiyorum. Söylendiği gibi favori değilim, kolay olmayacak. Burada olmak bana iyi hissettiriyor. Bu pistte yarışmak gerçekten kolay değil, inanılmaz bir his” dedi.

İlk günün yıldızı

Hollandalı Max Verstappen, İstanbul Park’ta antrenman turlarının en iyi ismi oldu. Red Bull pilotu her iki antrenman turunu da ilk sırada bitirdi. Hollandalı pilot ikinci antrenman turunda 1.28.330 ile liderliği aldı.

Özel kupa

9 yıl sonra İstanbul’a gelen Formula 1 için özel kupa tasarlandı. Şampiyonluk kupası üzerinde Galata Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gibi İstanbul’un sembolleri yer alıyor. Lale figürleri ve İstanbul yazısının da işlendiği kupanın en üst bölümünde ise ay ve yıldız figürleri bulunuyor.

Festival benzetmesi

BTW Racing Point’ten İstanbul için özel bir poster geldi. Animasyon şeklinde yapılan posterde İstanbul’a özgü detaylar dikkat çekti. İstanbul Park’ın çizimi yapılırken pist etrafındaki, köfte, kebap, baklava, hediyelik eşya ve rakı stantları da gözlerden kaçmadı.

3 milyonu geçti

Formula 1’in İstanbul videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Red Bull Racing ve AlphaTauri F1 takımlarının yer aldığı ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Topkapı Sarayı, Sultanahmet Meydanı gibi İstanbul’un çeşitli bölgelerine yer verilen video, Formula 1’in sosyal medya hesaplarında yayınlandı. 24 saatte tüm platformlardaki izlenme oranı 3 milyonu aştı.

Formula 1’in resmi Twitter hesabından paylaşılan video 2 milyon kullanıcı tarafından izlenirken, Instagram’daki izlenme rakamı da 1 milyon 300 bin oldu. Formula 1 İstanbul tanıtım videosu Facebook’ta ise 110 bin izleyiciye ulaştı.