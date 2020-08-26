Formula 1 İstanbul'a geri döndü!

ONUR DİNÇER

Formula 1’e 2005 ile 2011 yılları arasında ev sahipliği yapan İstanbul Park, 15 Kasım olarak bir kez daha takvime girdi. Pilotların yarışmaktan heyecan duydukları pistin geri dönüşü motor sporları dünyasında sevinçle karşılandı

Türkiye, uzun yıllar sonra tekrar bir Formula 1 etabına ev sahipliği yapacak. Motorsporlarının en üst seviye organizasyonuna İstanbul Park pisti, 2005 ile 2011 yılları arasında yedi yıl boyunca ev sahipliği yapmış, yapılan kontratın sona ermesinin ardından buradaki heyecan sona ermişti.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, koronavirüs salgını sebebiyle revize edilen 2020 takvimine dahil edildi. Bu sezonun orjinal takviminde bulunan bazı etapların iptal edilmesinin ardından yeniden yapılan değerlendirme sonucunda İstanbul’un, 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası’nın 14. ayağına, 15 Kasım tarihinde ev sahipliği yapmasına karar verildi.



Kısmi seyirci

Ayrıca sezonun 15 ve 16. yarışları 29 Kasım ve 6 Aralık tarihlerinde Bahreyn, 17. ve son yarışı da 13 Aralık’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilecek. Organizatörler sezonun kalan yarışlarından bazılarında sınırlı sayıda seyirciye izin verileceğini, bu konudaki detayları belirlemek adına taraflar arasında görüşmelerin sürdüğünü açıkladılar.

İstanbul, tarihte 8. kez Formula 1 yarışına ev sahipliği yapacak. Intercity İstanbul Park’ta düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix’si, TV+ platformundan, S Sport ekranlarından ve S Sport Plus uygulaması üzerinden canlı olarak ekrana gelecek.

LEWIS HAMILTON: ‘Modern bir pist’

“İstanbul Park modern bir pist. Tabii ki herkes fantastik bir viraj olan sekizinci virajdan bahsediyor ama ben aynı zamanda geç frene basarak girdiğiniz dokuzuncu ve onikinci virajları çok seviyorum. Çünkü hala hızlı giderken viraja girebiliyorsunuz ve bu gerçekten çok büyük keyif veriyor. Sekizinci viraj tüm takvimde lastikler için çok dikkat gerektiren virajlardan biri.”

SEBASTIAN VETTEL: ‘Benim için özel’

“Türkiye’deki pistte hızlı ve yavaş her türden viraj var, sekizinci dönüş gibi. Harika bir viraj. Her sene bu virajı düzgün bir şekilde geçmeye çalışıyoruz. Hızlı ve birçok tepesi var, bu yüzden nereye gideceğini çok zor görüyorsun. Virajda dönüş yapıyorsun ve en iyisini umuyorsun. İstanbul Park’ı özellikle seviyorum çünkü burası ilk Formula 1 deneme sürüşünü yaptığım yer.”

İSTANBUL İSTANBUL PARK’TAKİ YARIŞLAR



SENE KAZANAN PİLOT TAKIMI

2005 K. Raikkonen McLaren

2006 Felipe Massa Ferrari

2007 Felipe Massa Ferrari

2008 Felipe Massa Ferrari

2009 Jenson Button Brawn

2010 Lewis Hamilton McLaren

2011 S. Vettel Red Bull

Felipe Massa üst üste elde ettiği üç şampiyonlukla İstanbul Park’ın en başarılı pilotu olurken (üstte), son yarışta ise mutlu sona Sebastian Vettel ulaşmıştı

‘Örnek bir ev sahipliği olacak’

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Formula 1 organizasyonunun yeniden Türkiye’ye gelmesinin tüm sporseverler gibi kendilerini de çok sevindirdiğini söyledi. Altun, “Organizasyon kabiliyeti tüm dünyaca bilinen Türkiye, 13-15 Kasım’daki yarışa inşallah yine örnek bir ev sahipliği yapacak. Başta bu konuya uzun süredir büyük önem veren, organizasyonun Cumhurbaşkanlığımızca himaye edilmesini sağlayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Formula 1’in tekrar ülkemize gelmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyoruz” dedi.

‘Yedi yıldır uğraş veriyorduk’

Türkiye Grand Prix’sinin yeniden takvime alınmasından büyük mutluluk ve gurur duyduklarını ifade eden Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi projesinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity’ye verildiğini aktardı. Vural Ak “Intercity İstanbul Park’ın işletmesini aldığımız 2013’ten bu yana, Formula 1 yarışlarının ülkemize geri getirilmesi konusundaki çalışmalarımızın başarıyla sonuçlanması ülkemize hayırlı olsun” dedi.

8. viraj heyecanı

İstanbul Park’ın sekizinci virajı, dünyanın en iyi ve en meşhur virajlarından birisi olarak kabul görüyor. Bu viraj aynı zamanda pilotların korkulu rüyası haline de gelmişti. Yüksek yer çekimine maruz kalan pilotlar, dört apex noktasına sahip bu virajdan çekindiklerini yarış öncesi mülakatlarında dile getirirlerdi. Ancak aradan uzun yıllar geçti ve otomobil teknolojisi gelişti. Şimdi herkes, büyük yere basma gücündeki yeni araçların bu virajdaki performansının nasıl olacağını merak ediyor.

Zorlu ve heyecanlı

Tuzla ilçesinde bulunan İstanbul Park toplam 2 milyon 215 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor. Yarışlar, 5,3 kilometrelik bir pist üzerinde gerçekleştiriliyor. Sekizinci virajdaki zorluğuna karşın Formula 1 pilotları aynı zamanda bu pistten çok keyif aldıklarını da dile getirdiler. Otoriteler ve pilotlarca genel olarak ‘zorlu ve heyecan verici’ olarak tanımlanan parkur için Formula 1’in efsane pilotu Michael Schumacher de zamanında “İstanbul Park saat yönünün tersine dönüyor, birçok iniş çıkışı ve farklı viraj şekilleri var yani burası yarışmak için çok hoş” yorumunda bulunmuştu.

İSTANBUL PARK’IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Pist uzunluğu: 5 bin 333 metre

Pist genişliği: 14-21.5 metre

Toplam viraj: 14 (6 sağ-8 sol)

Toplam düzlük sayısı: 4

En keskin viraj yarı çapı: 15 m.

En uzun düzlük: 720 metre

Başlangıç-bitiş düzlüğü: 655.5 m.