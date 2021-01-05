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05.01.2021 - 19:23 | | AA

Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandÄ±

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden McLaren'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Lando Norris'in, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â

Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirüse yakalandÄ±
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Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda mÃ¼cadele eden McLaren'in sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Lando Norris'in, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) test sonucu pozitif Ã§Ä±ktÄ±.Â 

McLaren takÄ±mÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde tatilini sÃ¼rdÃ¼ren 21 yaÅŸÄ±ndaki pilotun koku ve tat alma yetisini kaybetmesinin ardÄ±ndan Kovid-19 testine girdiÄŸi ve sonucun pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

GeÃ§en sezon Avusturya Grand Prix'sini 3. sÄ±rada tamamlayarak kariyerinde ilk kez podyuma Ã§Ä±kan BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilot, 14 gÃ¼n boyunca karantina altÄ±nda kalmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan takÄ±mÄ±nÄ±n antrenman kampÄ±na katÄ±lacak.Â 

Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda 2021 sezonunun, 21 Mart'ta Avustralya Grand Prix'si ile baÅŸlamasÄ± planlanÄ±yor.

Formula 1 pilotu Lando Norris koronavirÃ¼se yakalandÄ±

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