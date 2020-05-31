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31.05.2020 - 20:05 | | AA

Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık

Formula 1 takımlarından Renault Takım Direktörü Cyril Abiteboul, Fernando Alonso ile ilgili sürpriz bir açıklama yaptı.

Formula 1 takımı Renault'tan Fernando Alonso'ya yeşil ışık
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Formula 1 takımlarından Renault Takım Direktörü Cyril Abiteboul, Fernando Alonso'nun sezon sonunda takımdan ayrılacak Daniel Ricciardo’nun yerine gelecek isimler arasında olabileceğini söyledi. 

RMC radyosuna konuşan Abiteboul, Ferrari ve McLaren gibi yeni pilot bulma konusunda aceleci olmayacaklarını belitti. 

Harika genç pilotlara sahip olduklarını dile getiren Abiteboul, "Şu anda bir çok pilot var. Gelecek yıl sözleşmesi bitecek olan iyi pilotlar var. Fernando Alonso'da seçeneklerimizden bir tanesi." ifadelerini kullandı. 

Abiteboul, daha yeni sezon başlamadan gelecek yıl için pilotlarla anlaşma yapmayı garip bulduğunu sözlerine ekledi. 

38 yaşındaki İspanyol pilotun Formula 1'e dönüş ihtimalini değerlendiren Renault takım direktörü, "Çok güçlü olurdu. Özellikle iyi bir arabayla çok daha hızlı ve güçlü dönebilirdi. Fernando'nun dönüşü Formula 1 için çok değerli olurdu." yorumunu yaptı. 

Renault ekibiyle 2005 ve 2006 yıllarında şampiyonluğa ulaşan Alonso, 2018 yılında Formula 1'e veda etmişti.

Formula 1 takımı Renaulttan Fernando Alonsoya yeşil ışık

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