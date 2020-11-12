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12.11.2020 - 11:25 | | İSTANBUL (AA) -

Formula 1 Türkiye GP'sinde pole pozisyon yarışın anahtarı

Şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'inde pole pozisyonunu kazanan pilotlar galip geldi. Raikkonen 2005'te, Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışı ilk sırada bitirdi.

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Formula 1'de şu ana kadar 7 kez düzenlenen Türkiye Grand Prix'sinin 5'ini "pole" pozisyonunu elde eden pilotlar kazandı.

Kimi Raikkonen 2005'te, Felipe Massa 2006, 2007 ve 2008'de, Sebastian Vettel 2011'de pole pozisyonundan başladıkları yarışta galip gelmeyi başardı.

Sıralama turlarının 2009'daki galibi Sebastian Vettel ile 2010'da sıralama turlarını ilk sırada tamamlayan Mark Webber, yarışta bu avantajlarını kullanamadı.

2009 ve 2010'da ikinciler şampiyonluğa ulaştı

İstanbul Park Pisti'nde 2009 ve 2010 yıllarında sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan pilotlar, yarışta ilk sırayı aldı.

Jenson Button, ikincilikten başladığı 2009 Türkiye Grand Prix'sinde pole pozisyonu sahibi Sebastian Vettel'i geçmeyi başardı. Button böylece İstanbul'da pole pozisyonunda başlayan sürücünün kazanma geleneğini sonlandırdı.

2010'da sıralama turlarının galibi Mark Webber olurken yarışa ikinci sıradan başlayan Lewis Hamilton, 58 turun ardından damalı bayrağı rakiplerinin önünde gördü.

Sıralama turlarının galipleri

İstanbul Park'ta 8. kez düzenlenecek Formula 1'de önceki 7 yarışın sıralama turları galipleri Kimi Raikkonen, Felipe Massa (3), Sebastian Vettel (2) ve Mark Webber oldu.

İlk kez 2005'te yapılan Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turlarında o dönemde McLaren Mercedes adına yarışan Fin pilot Kimi Raikkonen, 1.26.797'lik tur zamanı ile ilk sırayı elde etti.

Ferrari pilotu Brezilyalı Felipe Massa, 2006'daki sıralama turlarında 1.26.907'lik derecesiyle pole pozisyonunun sahibi olurken 2007'de de 1.27.329 ile sıralama turlarını önde bitirdi.

Massa, 2008'de 1.27.617 ile yarışa ilk cepte başlamaya hak kazanarak Ferrari'ye İstanbul'da üçüncü pole pozisyonunu kazandırdı.

Red Bull pilotu Alman Sebastian Vettel 2009'da 1.28.316'lık zamanıyla, 2011'de 1.25.049'luk süresiyle pole pozisyonunu aldı. 2010'da ise Red Bull'un Avustralyalı pilotu Mark Webber, 1.26.295 ile yarışa ilk sıradan başlama şansı yakaladı.

Formula 1 Türkiye GPsinde pole pozisyon yarışın anahtarı

 

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