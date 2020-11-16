Formula 1 Türkiye'de tarihe geçen şampiyonluk!

Formula 1’de DHL Türkiye Grand Prix’sini Mercedes’in Büyük Britanyalı pilotu 1.42.19.313’lük derecesiyle kazanarak tarihe geçti. Bitime 3 etap kala şampiyonluğunu ilan eden Hamilton, efsane pilot Michael Schumacher’in rekoruna ortak olarak bir kez daha en iyisi olmayı bildi, zirveden inmedi

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sinde birinci olan Mercedes pilotu Lewis Hamilton, bitime 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonuçla beraber Büyük Britanyalı pilot, Ferrari’nin efsane Alman pilotu Michael Schumacher’in rekorunu egale etti, tarihe geçmesini bildi. Lewis Hamilton, 1.42.19.313’lük derece elde etti

9 sene sonra Türkiye’ye dönen ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Intercity İstanbul Park’ta 5.3 kilometrelik pistte 58 turdan oluşan yarışta Lewis Hamilton 6. sırada başladığı yarışta büyük efor sarfetti.

35 yaşındaki pilot, tek pit stop yaptığı yarışı lider tamamlayarak puanını 307 yaptı ve 7. şampiyonluğunu kazandı. 2. sırada Racing Point’in Meksikalı pilotu Sergio Perez yer alırken, podyumun 3.’sü ise Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel oldu.

Kariyerinde ilk kez pole pozisyonunu elde eden Lance Stroll ise yarışı 9. sırada noktaladı. Alfa Romeo’nun İtalyan pilotu Antonio Giovinazzi 13. turda yarış dışı kalırken, Sanal Güvenlik Aracı geldi ve ilk şok yaşandı.

Esas heyecan son 20 turda geldi. 37. turda Lance Stroll pite girerken, Sergio Perez takım arkadaşını geçip ilk sıraya yükseldi. Lewis Hamilton 38. turda DRS’sini kullanarak Perez’i geçti ve liderliğe yükseldi.

Lewis Hamilton, yalnızca tek pit stop yaptığı yarışta tam 49 tur aynı lastiklerle mücadele etti ve sonunda zafere ulaştı. 2010 Türkiye Grand Prix’sinde de zafere ulaşan Hamilton, İstanbul’da yapılan son 3 yarıştan 2’sini kazanmayı başardı.

Rekorların kralı

Lewis Hamilton, son dönemde elde ettiği tarihi rekorlarla ayakta alkışlanıyor. Michael Schumacher ile beraber en çok şampiyon (7) olan 2 pilottan biri olan Hamilton, bir takımla (Mercedes) en çok şampiyon olan pilot konumuna yükseldi.

En çok yarış kazanan pilot unvanın sahibi olan Büyük Britanyalı, 94. kez birincilik aldı. Ayrıca son 3 sezonda en az 10 Grand Prix kazanan tek isim.

Müthiş finişin diyalogları

Tarihe geçen bir yarışa ve şampiyonluğa imza atan Lewis Hamilton, yarışın öncesinden son bitimine kadar takımıyla unutulmaz diyaloglar kurdu. İlk turlarda rakiplerinin arkasında kalan Hamilton, önce takımına, “Ön frenler çok iyi değil. Frenler iyi değil” diyerek arka arkaya uyarı gönderdi. Rakiplerinin arkasında kalmasıyla bir ara endişelenen tecrübeli isim, “Vettel’in arkasında çok zaman kaybediyorum. Onu geçemiyorum!” dedi.

Lastikler konusunda da takımıyla sürekli bilgi alışverişinde bulunan Hamilton, Mercedes’ten gelen, “Kuru zemin lastiklere geçene kadar bu lastikleri korumamız lazım” uyarısını, “O zamana daha çok var” diye yanıtladı.



Lastik tartışmaları sürerken Mercedes’ten tekrar, “Pit sırasına kadar lastikleri korumamız lazım” uyarısı geçti, Hamilton “Böyle bir şey olacağını sanmıyorum. Pist halen ıslak” karşılığını verdi.

Yol tutuşu yakalayıp, liderliğe doğru giden Büyük Britanyalı ısrarla ekibine, ‘Beni pite çağırmayın” mesajını gönderdi. Liderliği aldıktan sonra da Hamilton “Lastiklerin patlama ihtimali var mı?” diye sorarken, Mercedes “Şu anlık bir sıkıntı yok gibi görünüyor” cevabını sundu.

Rakipleriyle süresini iyice açan deneyimli pilot, “Lastiklerim patlamaz değil mi” diyerek ısrarla vurgu yaptı.

Ağlayarak kutladı

Michael Schumacher’in rekorunu egale eden Lewis Hamilton yarış bitiminde göz yaşlarına hakim olamadı. Otomobilinin içinde bir süre ağlayan Mercedes’in şampiyon pilotu ilk mesajlarını dünya çocukları için verdi.

Göz yaşlarını tutamayan Hamilton telsizinden tüm dünyaya şunları söyledi: “Çocuklara sesleniyorum. Tüm dünya çocuklarına sesleniyorum. İmkansızı hayal edin, başarabilirsiniz!”

Daha sonra takımıyla beraber büyük bir coşku yaşayan Lewis Hamilton’u tebrik eden ilk isim Ferrari’den Sebastian Vettel oldu.

8. viraj yaktı!

Formula 1’de tüm dünyada ünlenen Intercity İstanbul Park’taki 8. viraj yine sahneye çıktı. Sezonun 14. yarışında pilotlar çok keskin olan 8. virajda daha da hızlanınca adeta lastikleri yandı.

Pilotların telsiz konuşmalarında 8. viraja vurgu yapmaları da dikkatlerden kaçmadı. Alex Albon, “Ön lastikler tamamen bitti” derken, Max Verstappen, “Sağ ön lastik tamamen bitti” uyarısını geçti.

Stroll ise “Lastikte çok aşınma var” mesajını paylaştı.

DRS açıldı heyecan arttı

Formula 1’de sezonun 14. etabında 30. turda müthiş bir heyecan yaşandı. İstanbul’daki yağışlı günler sonrası DRS’nin açılıp açılmayacağı bilinmiyordu. Ancak yarış başladığında yağmur durup, pist kurumaya başlayınca 30. turda DRS açıldı. Bunun ardından heyecan daha da arttı, Lewis Hamilton liderliğe yükseldi. DRS (Drag Reduction System) sıralama turlarında yarış boyunca, yarış gününde ise hakemin belirlediği yerlerde kullanılabiliyor. DRS aktifleştirildiğinde aracın arka kanadındaki hareketli parça açılıyor ve bu sayede aracın yere baskı kuvveti azalıyor. Kuvvetin azalmasıyla birlikte hızlanma imkanı da artmış oluyor.

Irkçılığa hayır!

Formula 1’in ünlü pilotları yarış öncesinde tüm dünyaya ırkçılığa hayır mesajı verdi. Başlangıç çizgisinde artık sembolleşen ‘Black Lives Matter’ oturuşu ve mesajını paylaşan pilotlar alkış aldı.

Ayrıca yarış sonunda şampiyon olan Hamilton’un maskesindeki ‘Black Lives Matter’ mesajı da gözlerden kaçmadı.

‘Rüyalarımın ötesindeydi’

Sezonun 14. etabı olan Türkiye Grand Prix’sinde tarih yazıldı. Formula 1’in tarihi İstanbul’da değişti.

Michael Schumacher’in rekorunu egale ettiği için rüyaların ötesinde olduğunu vurgulayan Hamilton, “Benim en ulaşılmaz rüyalarımın bile ötesindeydi Schumacher’in rekorunu egale etmek. Schumacher’in kazandığı şampiyonlukları hep canlı izlemiştim” dedi.

Şampiyonluğun güzel bir duygu olduğunu kaydeden Büyük Britanyalı, “1 şampiyonluk bile çok zordur. 7 şampiyonluk hayal edilemez. Ancak, bu takımla beraber yapacaklarımın sonu yok” diyerek Mercedes’i övdü.

Rehavete kapılmayacağını aktaran şampiyon pilot, “Halen daha yapacak çok şeyim var. Daha da zorlayacağım. Sporda önemli olan bu. Spordaki gücümü kullanarak dünyanın daha iyi bir yer olmasını sağlamak istiyorum. Daha sürdürülebilir bir dünya olmalı. Bunun parçası olmaya çalışıyorum. Bu nedenle daha uzun süre burada olmalıyım” yorumunda bulundu.

Kupayı Şentop takdim etti

Formula 1’de DHL Türkiye Grand Prix’sini şampiyon bitiren Mercedes’ten Lewis Hamilton’a kupasını TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop takdim etti. Podyumda birinciliğe çıkan Hamilton’ı tebrik eden TBMM Başkanı Şentop, özel bir fotoğraf çektirdi.

Ay-yıldız motiflerle süslenen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü simgesi eklenen, İstanbul’a özgü lale motiflerinin yer aldığı görkemli kupa Hamilton’a sunuldu. 2.’lik kupası BWT Racing Point’ten Sergio Perez’e ve 3.’lük kupası da Ferrari’den Sebastian Vettel’e verildi.

Kurulan dev podyum ve video görüntüleri büyük beğeni topladı.

Milliler takipte

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadele eden ve kampta olan A Milli Futbol Takımımız, İstanbul’da gerçekleşen Formula 1 yarışlarını yakından takip etti. Riva’daki Hasan Doğan Kamp Tesisleri’nde Rusya maçının saatini bekleyen futbolcular, hep birlikte heyecanlı yarışları izledi.

Özel konuklar

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini birçok önemli isim Intercity İstanbul Park’tan takip etti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve davetliler birlikte izledi.

‘Kusursuz yönettik’

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı 13-15 Kasım tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sini başarıyla yönettiklerini söyledi.

TOSFED Başkanı, “T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix’sine, 7 hafta gibi çok kısa bir sürede hazırlandık. T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle 850 kişilik kadromuzla çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktık ve Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu olarak kusursuz bir yarış yönettik” dedi.

İstiklal Marşımız coşkuyla okundu

Tarihi yarış öncesinde İstiklal Marşımız tüm coşkusuyla okundu. Tüm dünyada takip edilen ve 2 milyara yakın insana ulaşması beklenen yarışlar öncesinde Solo Türk ekibi havadaki enfes gösterisiyle ayakta alkışlandı.