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22.10.2020 - 16:13 | | AA

Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu

Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak
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Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.

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Formula 1de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haastan ayrılacak

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