Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.

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