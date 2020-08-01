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01.08.2020 - 18:07 | | LONDRA (AA) -

Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak

Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinin sıralama turlarını, Mercedes pilotu Lewis Hamilton ilk sırada tamamladı.

Formula 1'de Hamilton ilk sırada başlayacak
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2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun dördüncü yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.

Formula 1de Hamilton ilk sırada başlayacak

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında Hamilton, 1.24.303'lük derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu. Hamilton, kariyerinde 91'inci kez pole pozisyonu kazanma başarısı gösterdi.

Fin pilot Valtteri Bottas, takım arkadaşı Hamilton'ın 0.3 saniye gerisinde ikinciliği elde etti. Red Bull ekibinin Hollandalı pilotu Max Verstappen ise liderin 1.0 saniye ardından yarışa üçüncü sırada başlama hakkı kazandı.

Mart ayında Avustralya'da başlaması beklenen ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organizatörlerin birçok yarış için erteleme ve iptal kararı aldığı Formula 1'de sezonun dördüncü yarışı, yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

 

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