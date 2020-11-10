Formula 1'de Hamilton İstanbul'da şampiyonluk için yarışacak!

Tüm yarışseverler pazar gününü iple çekerken, Hamilton, Vettel, Perez, Raikkonen ve Hulkenberg dışındaki sürücüler ilk kez İstanbul’da gazlayacak. Tabii ki tüm gözler Merceres’in yıldız pilotu Hamilton’da olacak

Formula 1’de bu sezon DHL Türkiye Grand Prix’sinde piste çıkacak 21 pilotun 16’sı ilk kez İstanbul’da gazlayacak. Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1’in İstanbul ayağında mücadele etmişti.

Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Max Verstappen, Alexander Albon, Carlos Sainz, Lando Norris, Esteban Ocon, Pierre Gasly, Daniil Kvyat, Lance Stroll, Antonio Giovinazzi, Daniel Ricciardo, Romain Grosjean, Kevin Magnussen, George Russell ve Nicholas Latifi ise Formula 1 heyecanını ilk defa İstanbul’da yaşayacak.

Alfa Romeo’nun 41 yaşındaki Fin pilotu Raikkonen, katıldığı 328 Grand Prix ile İstanbul’da yarışacak en tecrübeli isim olarak dikkati çekti. Bu alanda Brezilyalı eski pilot Rubens Barrichello, 326 yarışla tüm zamanların en fazla Grand Prix’ye katılan ikinci ismi oldu. McLaren’in 20 yaşındaki sürücüsü Büyük Britanyalı Lando Norris ise en genç pilot olarak sahne olacak.



Formula 1’de en fazla yarış kazanan sürücüler sıralamasının zirvesinde, unvanı bu sezon eline geçiren Mercedes’ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton bulunuyor. Geçen yıl kariyerinin 6. şampiyonluğuna uzanan Hamilton, Türkiye Grand Prix’si öncesi 93 birincilikle ilk sırada yer alıyor. Yıldız pilot ayrıca kazandığı 97 pole pozisyonuyla bu alandaki rekorun da sahibi. Büyük Britanyalı sürücünün arkasında Schumacher (68), Senna (65) ve Vettel (57) yer alıyor.

Hamilton için durum farklı!

İntercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak İstanbul Park’ta pazar günü yapılacak Formula 1 yarışının Lewis Hamilton için farklı bir anlam taşıyacağını ifade etti. Ak, “Mercedes şampiyonluğunu garantiledi. Ama pilotlar şampiyonu henüz belli değil. Matematiksel olarak bu yarışta belli olacak. Eğer bir kaza olmazsa Hamilton şampiyonluğunu Türkiye’de ilan edecek gibi görünüyor. Bundan sonraki 3 yarış formaliteye dönüşecek. Bu da bizim için çok güzel olacak çünkü bütün sene boyunca İstanbul yarışı anılacak” dedi.