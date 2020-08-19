Formula 1'de İstanbul zamanı!

ONUR DİNÇER

Formula 1 2020 takviminin ertelenen Uzak Asya Grand Prix’lerine, pandemi koşulları nedeniyle tamamen soğuk bakılması, lojistik imkanların daha müsait olduğu İstanbul’u öne çıkardı, kasım ortası için planlama yapıldı

Formula 1’in tekrar Türkiye’ye dönme ihtimali her geçen daha da güçleniyor. Motorsporları dünyasından gelen son haberler, dev organizasyonun bir ayağının dokuz yıl aradan sonra yeniden İstanbul’da yapılacağına işaret ediyor.

Salgın nedeniyle bazı yarışların iptal edildiği, bazılarının ertelendiği 2020 takvimi son olarak 1 Kasım’a kadar olan bölüm için 13 yarışla şekillendirildi. Racefans’ın haberine göre şimdi 17 yarışlık yeni bir takvim oluşturulduğu ve içerisinde 15 Kasım tarihle İstanbul da olduğu belirtildi.

Formula 1’de yeniden İstanbul etabının gündeme gelmesinin revize edilmiş 2020 takviminde oluşan boşluklardan kaynaklandığı belirtildi. 13 yarışın anons edildiği ortamda, TV gelirlerinin tamamının kazanılmasını gerektiren en az 15 Grand Prix’yi temin etmek gerekiyor. Orijinal takvimde sezonun üçüncü yarışı olan ve ertelenen Çin ve Vietnam Grand Prix’sinin yeniden takvime girmesi beklenmiyor.

Malezya geçtiğimiz haftalarda konuşulan duraklardan biri haline gelse de, buranın da yeni açıklanacak takvimde bulunmayacağı belirtildi. Pandemi koşulları yüzünden seyahat kısıtlamalarının Uzakdoğu Asya ülkelerinin ev sahipliğini zorlaştırması nedeniyle, mevcut durumun İstanbul’a kapı açtığı ve kasım ortası için adının zikredilmeye başlandığı belirtildi.

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