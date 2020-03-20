Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Formula 1'de Monako GP iptal edildi
20.03.2020 - 01:02 | | AA

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako Grand Prix, organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Formula 1'de Monako GP iptal edildi

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda bugün ertelendiği açıklanan Monako Grand Prix, organizatörlerin başka uygun bir tarihin bulunmadığını duyurmasıyla iptal edildi.

Bugün FIA'dan yapılan açıklama ile birlikte Hollanda GP ve İspanya GP ile birlikte ertelendiği duyurulan Monako GP'nin, 2020 takviminden çıkartıldığı açıklandı. Monako Otomobil Kulübü'nden yapılan açıklamada, ülkede yarış için 24 Mayıs'tan başka uygun bir tarih bulunmadığı dile getirildi ve bu nedenden dolayı Monako Grand Prix'in iptal edildiği açıklandı.

Formula 1de Monako GP iptal edildi

Olimpik Marsilya Oyuncularından "Evde Kal" Challenge

    Nihat Özdemir, Süper Lig için tarih verdi
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    PFDK'dan Mustafa Durmuş'a ceza çıkmadı

    PFDK'dan Mustafa Durmuş'a ceza çıkmadı

    Murat Cavcav: Mümkün mertebe evlerimizde kalalım

    Murat Cavcav: Mümkün mertebe evlerimizde kalalım

    Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

    Mustafa Cengiz'den Abdurrahim Albayrak açıklaması!

    Obi Mikel: "Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok"

    Obi Mikel: "Trabzonspor'a geri dönme ihtimalim yok"

    Sıradaki Haber