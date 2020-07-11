Formula 1'de pole pozisyonunu Hamilton kaptÄ±!

2020 Formula 1 DÃ¼nya ÅžampiyonasÄ±'nda sezonun ikinci yarÄ±ÅŸÄ± Avusturya Grand Prix'sine, Mercedes takÄ±mÄ±nÄ±n BÃ¼yÃ¼k BritanyalÄ± pilotu Lewis Hamilton ilk sÄ±radan baÅŸlayacak.Â

Sezonun ilk yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n da yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Avusturya'nÄ±n Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte yarÄ±n 71 tur Ã¼zerinden gerÃ§ekleÅŸtirilecek yarÄ±ÅŸÄ±n ÅŸiddetli yaÄŸmur altÄ±nda geÃ§en ve ertelemeler nedeniyle yaklaÅŸÄ±k bir saat geÃ§ sona eren sÄ±ralama turlarÄ±nda, Hamilton, 1.19.273'lÃ¼k derecesiyle pole pozisyonunun sahibi oldu.Â

Red Bull'un HollandalÄ± pilotu Max Verstappen, liderin 1,216 saniye gerisinde ikinci oldu. McLaren takÄ±mÄ± adÄ±na bu sezon son kez yarÄ±ÅŸan Ä°spanyol pilot Carlos Sainz, liderin 1,398 saniye ardÄ±ndan yarÄ±ÅŸa Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±radan baÅŸlama hakkÄ±nÄ± elde etti.Â

Mart ayÄ±nda Avustralya'da baÅŸlamasÄ± beklenen ancak yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle organizatÃ¶rlerin birÃ§ok yarÄ±ÅŸ iÃ§in erteleme ve iptal kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ± Formula 1'de sezonun ikinci yarÄ±ÅŸÄ±, yarÄ±n TSÄ° 16.10'da koÅŸulacak.

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