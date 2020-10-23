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23.10.2020 - 11:09 | | AA

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 12. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Portekiz
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle revize edilen 2020 takviminin 12. etabı, Portekiz'in Portimao kentindeki 4 bin 653 metrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 66 tur üzerinden yapılacak.

Yarışın sıralama turları, yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 25 Ekim Pazar günü TSİ 16.10'da gerçekleştirilecek.

Şu ana kadar şampiyonayı lider götüren Mercedes'ten Lewis Hamilton 7, takım arkadaşı Valtteri Bottas 2, Red Bull sürücüsü Max Verstappen ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly birer kez podyumun zirvesine çıktı.

Portekiz'deki 12. etap öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

- Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 230 puan

2. Valtteri Bottas (Finlandiya): 161

3. Max Verstappen (Hollanda): 147

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 78

5. Sergio Perez (Meksika): 68

- Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 391

2. Red Bull-Honda: 211

3. Racing Point: 120

4. McLaren: 116

5. Renault: 114

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