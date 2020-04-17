Formula 1’de yeni kriz

2020 sezonunda bir türlü takvimini uygulayamayan Formula 1’e bir kötü haber daha geldi. Şu ana kadar 8 yarış erteleyip, Monaco GP’sini de iptal eden Formula 1, Belçika’da da sıkıntı yaşayacak.

Belçika Hükümeti tarafından 31 Ağustos’a kadar ülkede kitlesel organizasyonlara izin verilmeyecek olmasından dolayı F1 zora girdi.

30 Ağustos’ta Belçika GP’sinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. F1’de ekim ayına kadar yarışların durdurulması; 2021’e de sarkacak şekilde yeni bir takvimin ayarlanması ihtimali konuşuluyor.

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